Sur les traces de Snapchat, WhatsApp lance les photos et vidéos éphémères

Après Snapchat et Instagram, les vidéos et photos éphémères arrivent sur une nouvelle plateforme : WhatsApp. Le service de messagerie de Facebook, qui accueillait déjà cette fonctionnalité depuis quelque temps en bêta, la propose maintenant à grande échelle.

Vous aimez l’éphémère et surtout l’idée que votre correspondant ne puisse voir qu’une seule fois la photo ou la vidéo que vous lui envoyez ? Snapchat a pensé à vous. Non, pardon, WhatsApp a pensé à vous. Le service de messagerie détenu par Facebook propose maintenant à grande échelle une fonctionnalité, baptisée « View Once », permettant aux photos et vidéos envoyées par message d’être supprimées automatiquement après un premier visionnage.

Nouvelle sur WhatsApp, cette fonction est présente sur plusieurs autres plateformes et ressemble beaucoup à celle proposée depuis des années par Instagram, également propriété de Facebook. Au travers de cet ajout, il semble que Facebook cherche à uniformiser une partie de l’expérience entre ses deux services.

Une fonctionnalité en cours de déploiement sur WhatsApp

Comme le rappelle Facebook, cette fonctionnalité est intéressante pour éviter d’encombrer votre smartphone et celui de vos correspondants avec des contenus qui resteront inutilement affichés sur le chat. Il peut aussi s’agir d’une bonne solution pour partager de façon plus sécurisée des éléments sensibles comme un mot de passe Wi-Fi, par exemple. Facebook précise à ce propos que cette fonctionnalité fonctionne sur une base chiffrée de bout en bout, comme pour tous les messages envoyés sur WhatsApp. Des messages qui peuvent aussi désormais devenir temporaires depuis quelques semaines.

Quant aux contenus éphémères en eux-mêmes, ils sont clairement indiqués dans le chat, avec une icône dédiée. Une fois les contenus consultés, une mention « ouvert » sera simplement affichée pour plus de clarté.

Disponible en bêta auprès d’un petit nombre d’utilisateurs depuis quelques temps, cette fonctionnalité « View Once » arrive donc plus largement sur WhatsApp au travers d’une mise à jour en bonne et due forme (version 2.21.14.24). Actuellement en cours de déploiement, elle est disponible sur iOS comme sur Android. Notez enfin que vous aurez besoin de cette mise à jour pour envoyer des contenus photo et vidéo éphémères, mais qu’il est possible d’en recevoir sans disposer de la dernière version de WhatsApp.