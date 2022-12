Messages éphémères sur WhatsApp : vos petits secrets ne s’ébruiteront plus

WhatsApp teste en ce moment les messages textuels éphémères, qui s'effacent après leur lecture. De quoi venir compléter les photos et les vidéos en mode « View Once » qui ont déjà fait leur apparition.

En août 2021, WhatsApp lançait les photos et vidéos éphémères et a récemment empêché les captures d’écran de ces contenus envoyés en mode « View Once ». Cette fois-ci, l’application de messagerie instantanée teste les messages éphémères, comme le rapporte le média spécialisé WABetaInfo.

Un nouveau bouton dans l’application WhatsApp

Le site a étudié les changements apportés par la mise à jour de la version beta Android de WhatsApp publié sur le Play Store (2.22.25.20). Il indique qu’un nouveau bouton spécial à côté de la barre de chat est apparu. Un cadenas s’est ajouté et permet d’envoyer un message textuel en « vue unique ». Ce message, une fois qu’il est ouvert par le destinataire, s’efface et il n’est plus possible de le relire. WABetaInfo précise que « cette fonctionnalité est en cours de développement, la disposition de la bulle de texte affiché une fois et du bouton d’envoi peut changer avant la sortie ».

Cette fonctionnalité sera utile pour le partage d’informations importantes, d’autant plus que les échanges sur WhatsApp sont chiffrés de bout en bout. Plus besoin non plus de venir supprimer le message une fois qu’il a été lu. Il n’est pas non plus possible de transférer ces messages éphémères. On peut penser que les captures d’écran seront, elles aussi, bloquées, bien que rien n’empêche de prendre une photographie de l’écran à l’aide d’un autre smartphone.

D’autres nouveautés sont arrivées récemment sur WhatsApp, comme les nouveaux avatars au design douteux ou encore un vrai mode multi-appareils qui fait son apparition.

