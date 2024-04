WhatsApp va enfin vous permettre de faire le tri dans vos discussions

Les filtres de discussions arrivent dans WhatsApp et vous permettront rapidement d'y voir plus clair dans vos nombreuses discussions.

Si vous utilisez WhatsApp quotidiennement avec une majorité de vos contacts, vous savez qu’il peut parfois être compliqué de s’y retrouver entre les différents groupes de discussion ou les simples conversations privées.

En test depuis plusieurs mois chez les utilisateurs beta des versions Android et iOS, WhatsApp commence le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité très attendue sur son application : les filtres de discussions.

Trouver plus facilement vos discussions dans WhatsApp

C’est Meta qui l’a annoncé cette semaine, les filtres de discussions arrivent enfin dans WhatsApp. Trois boutons sont désormais affichés en haut des discussions : toutes (pour toutes les conversations), non lues (pour les conversations non ouvertes ou marquées comme non lues) et groupes (pour les discussions de groupes et communautés).

Ces nouveaux filtres sont normalement disponibles dès maintenant dans votre application WhatsApp (pensez à la mettre à jour) et seront déployés pour tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.