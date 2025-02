Pas cher, mais suffisant, ce forfait mobile est parfait pour maîtriser votre budget

Cdiscount Mobile propose un forfait 4G à moins de 6 euros par mois, alliant petit prix et suffisamment de data pour une utilisation sans contrainte.

Cdiscount Mobile, opérateur MVNO utilisant le réseau Bouygues Telecom, affiche en ce moment un forfait mobile à moins de 6 euros. Une offre idéale pour les petits budgets, tout en offrant une enveloppe data suffisante au quotidien pour une utilisation confortable de son smartphone.

Voici les détails du forfait Cdiscount mobile

40 Go de 4G sur le réseau de Bouygues Telecom

22 Go utilisable en itinérance, que vous soyez en Europe ou dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Actuellement, le forfait 40 Go de Cdiscount Mobile est disponible à seulement 5,99 euros par mois sur le site de l’opérateur. Notez que le coût de la carte SIM est de 1 euro seulement et le tout est bien évidemment sans engagement.

Petit prix, grande liberté

Ce forfait Cdiscount Mobile s’adresse avant tout aux utilisateurs à la recherche d’une offre économique sans faire trop de concessions. Idéal pour les petits budgets, il convient aussi bien aux étudiants, aux jeunes actifs qu’aux personnes souhaitant limiter leurs dépenses mobiles tout en restant connectées. Grâce au réseau Bouygues Telecom, il assure une couverture fiable pour passer des appels, envoyer des messages et naviguer sur Internet sans souci.

Avec une enveloppe data de 40 Go, ce forfait permet de profiter d’un usage quotidien sans frustration. Streaming musical, navigation sur les réseaux sociaux, consultation d’e-mails ou encore appels en visio sont possibles, à condition de ne pas abuser des vidéos en haute définition. Pour une utilisation modérée de son smartphone, c’est un excellent compromis entre accessibilité et performance.

Une couverture optimale et de la data en Europe

Avec ce forfait, vous bénéficiez d’un accès complet au réseau de Bouygues Telecom, reconnu pour sa couverture étendue en France métropolitaine. Selon l’Arcep, Bouygues assure une couverture 4G de plus de 99 % de la population française, garantissant ainsi une connexion fiable pour vos appels, messages et navigation sur Internet.

De plus, les mesures de nPerf soulignent les performances de l’opérateur, notamment avec un temps de latence extrêmement faible. Cela se traduit par un réseau réactif et stable, idéal pour la navigation web, le visionnage de vidéos et le jeu vidéo, qu’il soit multijoueur ou via le cloud gaming.

De plus, une enveloppe de 22 Go d’internet est incluse pour une utilisation en Europe et dans les DOM, offrant une solution pratique pour vos déplacements hors de l’Hexagone.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

