Pourquoi les prochaines années de l’iPhone s’annoncent mouvementées

Alors qu’Apple semble encore vouloir changer de stratégie avec un modèle Slim sur les iPhone 17, il ne s’agirait que d’une première étape avant d’autres évolutions de la gamme.

iPhone 15 de dos // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Depuis quelque temps, il se murmure que, en 2025, un iPhone 17 « Slim » verrait le jour. Comme ce nom non officiel le laisse entendre, il s’agirait d’un modèle plus fin qui réserverait en outre d’autres évolutions techniques plus ou moins surprenantes.

Le journaliste Mark Gurman, très réputé pour ses bonnes informations concernant Apple, s’est intéressé au sujet dans sa dernière newsletter Power On sur Bloomberg.

iPhone mini, Plus, Slim… Apple indécis

Il parle ainsi de « quatrième modèle d’iPhone » pour faire comprendre qu’Apple semble continuer d’avancer à tâtons pour savoir quelle formule proposer pour cette déclinaison.

En effet, après avoir mis fin aux versions mini des iPhone, la marque avait lancé des variantes estampillées « Plus » pour avoir une gamme qui se décompose comme suit :

iPhone normal ;

iPhone Plus ;

iPhone Pro ;

iPhone Pro Max.

Or, ce modèle Plus devrait lui aussi disparaître finalement au profit d’un modèle plus fin — qui a hérité pour le moment du suffixe « Slim » sur les internets.

L’idée est de créer une sorte de version « Air » de l’iPhone […] qui se situerait entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro. La comparaison la plus pertinente est probablement celle du MacBook Air d’il y a plus de dix ans, qui se situait entre le MacBook normal et le MacBook Pro. – Mark Gurman –

Selon Mark Gurman, Apple pourrait faire la promotion de ce modèle plus fin en promettant un appareil plus chic que l’iPhone classique sans avoir besoin d’aller chercher les mêmes spécifications techniques que les versions Pro.

Un Slim et un SE en 2025 en attendant d’autres surprises

Notez que, dans le courant de la même année 2025, le catalogue d’Apple s’enrichirait aussi d’un iPhone SE 4. Ce dernier et la version Slim pourraient donner un nouvel élan aux ventes de smartphones d’Apple.

Cependant, Mark Gurman nous prévient déjà. Il ne s’agirait là que d’une première étape vers une ambition encore plus grande à horizon 2027. Selon lui, « à terme, Apple souhaitera intégrer la puissance d’un modèle Pro dans ce format plus petit ». Et d’ajouter sereinement : « je m’attends également à ce qu’Apple produise un iPhone pliable ».

Deux grands chantiers en perspective. En attendant, le journaliste de Bloomberg estime qu’avant cela, c’est un iPad pliant qui devrait d’abord voir le jour.

Quoi qu’il en soit, si Apple semble indécis par rapport à ce fameux « quatrième modèle d’iPhone », la marque devrait aussi montrer quelques belles surprises dans les prochaines années.