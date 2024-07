iPhone pliable : Apple prend son temps mais vise 2026 pour sa révolution

Alors que ses concurrents multiplient les modèles de smartphones pliables, Apple reste fidèle à sa stratégie : prendre son temps pour peaufiner sa technologie. Selon de récentes informations, la firme de Cupertino pourrait enfin dévoiler son premier iPhone pliable en 2026. Une entrée tardive sur ce marché, mais qui pourrait bien redéfinir les standards du secteur.

Depuis que Samsung a lancé son premier smartphone pliable en 2019, les yeux sont rivés sur Apple. La firme de Cupertino va-t-elle suivre le mouvement ? Selon un récent article de The Information, la réponse serait oui, mais pas avant 2026. Cette information vient confirmer ce que beaucoup suspectaient : Apple travaille bel et bien sur un iPhone pliable, mais à son rythme.

Le projet, qui aurait reçu le nom de code interne « V68 », aurait dépassé le stade du simple concept. Apple serait désormais en discussion avec ses fournisseurs pour la production de composants spécifiques. Mais ne vous y trompez pas, la route est encore longue avant de voir un iPhone se plier en deux dans les Apple Store.

Les défis techniques : le diable est dans les détails

Apple n’est pas connue pour se précipiter sur les nouvelles technologies sans les avoir parfaitement maîtrisées. Le cas de l’iPhone pliable ne fait pas exception. Parmi les défis majeurs auxquels la firme fait face, on trouve la suppression du pli visible. Apple chercherait à éliminer complètement la marque laissée par le pli sur l’écran lorsque le téléphone est ouvert. Un défi de taille quand on sait que même les derniers modèles de la concurrence n’y sont pas encore parvenus totalement.

La finesse de l’appareil est un autre enjeu. Fidèle à son obsession du design, Apple voudrait que son iPhone pliable soit aussi fin que possible, sans compromettre sa solidité. Enfin, la durabilité reste un point clé. L’iPhone est réputé pour sa robustesse, et Apple ne voudra certainement pas compromettre cet aspect avec un modèle pliable.

Ces défis expliquent en partie pourquoi Apple prend son temps. La firme préfère arriver plus tard sur le marché avec un produit parfaitement abouti plutôt que de se précipiter et proposer un appareil qui ne serait pas à la hauteur de ses standards.

Un marché en pleine expansion

Pendant qu’Apple peaufine son projet, le marché des smartphones pliables ne cesse de croître. Samsung domine actuellement ce segment avec sa gamme Galaxy Z, comprenant le Flip (format clapet) et le Fold (format livre). Le géant coréen a d’ailleurs dévoilé son Galaxy Z Flip 6 le 10 juillet dernier.

Mais d’autres acteurs ont rejoint la danse avec des modèles innovants au format flip. Xiaomi a dévoilé son Mix Flip, un appareil qui promet de rivaliser directement avec Samsung. Motorola, fort de son héritage avec le Razr, propose désormais les Razr 50 et 50 Ultra. Oppo n’est pas en reste avec son Find N3 Flip, et le N4 Flip d’ici à la fin de l’année.

Face à cette concurrence de plus en plus féroce, Apple devra proposer une véritable innovation pour se démarquer. La firme pourrait miser sur son écosystème unique et son expertise en matière d’interface utilisateur pour offrir une expérience pliable inédite.

Si l’iPhone pliable attise toutes les curiosités, Apple ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L’article de The Information mentionne également d’autres pistes d’innovation pour les futurs iPhone. On parle notamment d’un système d’ouverture mécanique pour améliorer l’effet de profondeur de champ en photographie. Un iPhone ultra-fin serait également prévu pour 2025, ce qui montre qu’Apple continue d’explorer différentes voies pour faire évoluer ses produits.

Des rumeurs persistent même sur un possible iPad pliable, ce qui suggère qu’Apple envisage d’étendre le concept à d’autres catégories de produits. Ces projets montrent que le pliable n’est qu’une option parmi d’autres dans la stratégie d’Apple.