L’iPhone SE 4 sera probablement le téléphone le plus intéressant d’Apple cette année

Il se sera fait attendre, mais il arrive bientôt. Le prochain iPhone SE, l’incarnation mobile du milieu de gamme chez Apple devrait arriver début 2025 avec beaucoup d’arguments en sa faveur.

L’iPhone SE 4 pourrait ressembler à l’iPhone 14 // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Un écran Oled bord à bord, un port USB-C, une puce capable de faire tourner Apple Intelligence. Non, vous ne lisez pas là la fiche technique des futurs iPhone 16, mais celle de l’iPhone SE prévu pour début 2025. Dans sa newsletter hebdomadaire, le toujours très bien informé Mark Gurman de chez Bloomberg nous en dévoile un peu plus sur le futur iPhone « pas cher ».

Selon le journaliste, l’iPhone SE 4 devrait reprendre le design de l’iPhone 14, c’est-à-dire un design minimaliste avec l’écran qui prend toute la place sur la face avant, à l’exception de la désormais célèbre petite encoche sur le haut de l’appareil. Comme le prévoyaient déjà certaines rumeurs, il semblerait que le mobile embarque un écran Oled. De quoi faire enfin basculer toute la gamme mobile d’Apple à cette nouvelle technologie d’écran moins énergivore et plus douée dans les contrastes.

Il vole la vedette aux iPhone 16

Mais la vraie surprise de cet iPhone SE 4 viendrait du fait qu’il soit capable de faire tourner Apple Intelligence. Mark Gurman affirme que les outils d’IA de la pomme (auxquelles la France n’a officiellement toujours pas droit sur mobile) seraient à coup sûr disponibles sur ce modèle de téléphone. De quoi en conclure deux choses : l’iPhone SE 4 devrait donc embarquer au minimum 8 Go de RAM (officieuse condition sine qua non pour faire tourner les modèles d’intelligence artificielle d’Apple) et une puce neuronale de dernière génération ou presque (puisqu’Apple assure que c’est là que se trouve le goulot d’étranglement pour les autres iPhone).

Avec une telle fiche technique et un accès aux dernières technologies d’Apple, l’iPhone SE pourrait bien voler la vedette aux iPhone 16 qui s’annoncent, eux, comme des améliorations marginales des modèles de 2023. Le constructeur lui-même a d’ailleurs indiqué que l’intelligence artificielle serait l’un des rares arguments commerciaux différenciants de cette gamme de mobiles. Si l’iPhone SE profite de cette nouveauté (et il a plutôt intérêt pour assurer une cohérence dans le catalogue chez Apple) alors il pourrait devenir l’un des iPhone les plus intéressants de cette année.

Bien évidemment, tout ça dépendra d’abord et avant tout du prix auquel ce téléphone sera vendu. Le dernier iPhone SE était vendu aux alentours de 529 €. Si Apple parvient à rester dans la même fourchette de prix, la marque pourrait avoir un super rapport qualité/prix sur les bras. Attention tout de même, la concurrence est dure sur le secteur, notamment avec les Galaxy A de Samsung qui pourrait eux aussi goûter aux innovations de l’IA.