Pourquoi les Galaxy A pourraient devenir encore plus importants pour Samsung

Samsung pourrait déployer des fonctions Galaxy AI sur les Galaxy A55 et Galaxy A35. Il s’agirait là d’un tournant pour la stratégie du constructeur vis-à-vis de ses modèles milieu de gamme.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si vous possédez un Samsung Galaxy A55 ou un Galaxy A35, vous allez peut-être profiter, dès 2024, d’une mise à jour débloquant certaines fonctionnalités de Galaxy AI qui sont au cœur de la stratégie de Samsung.

C’est en effet ce qu’avancent des sources du média spécialisé SamMobile. Celui-ci rappelle au passage qu’il s’agirait d’une première pour la gamme Galaxy A.

Pour rappel, Galaxy AI est un ensemble de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle que Samsung pousse depuis le début de l’année 2024 avec la présentation des Galaxy S24.

Les fonctions en question permettent de débloquer des options de retouche photo, de traduction d’appels, de reformulation de messages ou encore de résumé et mise en page de prises de notes.

Une partie de ces fonctions se sont étendues à d’autres modèles haut de gamme. Ensuite, les récents Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ont à leur tour accueilli des nouveautés Galaxy AI qui seront également déployées à d’autres appareils dits premium.

Galaxy AI (et plus globalement l’intelligence artificielle) est donc un élément prépondérant de la nouvelle stratégie de Samsung. Sauf que les Galaxy A ne font pas encore partie de la fête… pour le moment.

Une partie de Galaxy AI pour les Galaxy A55 et A35

Selon SamMobile, les Galaxy A55 et Galaxy A35 devraient recevoir une mise à jour vers One UI 6.1.1 apportant Galaxy AI. Le déploiement pourrait avoir lieu dès le courant du mois d’août ou de septembre d’après les sources.

Notez aussi que les Galaxy A55 et A35 ne recevraient qu’une partie des fonctions Galaxy AI. On ne sait pas exactement lesquelles, mais on peut se douter que celles nécessitant une part importante de traitement en local — au lieu de passer par le cloud — seront sacrifiées. Les Galaxy A n’ont a priori pas la puissance nécessaire.

Quoi qu’il en soit, et même si ce déploiement de Galaxy AI vers le milieu de gamme pourrait ne concerner que deux modèles dans un premier temps, il s’agirait d’un tournant important.

L’importance de la gamme Galaxy A

Ce n’est un secret pour personne, chez Samsung, chaque gamme de smartphones a son rôle à jouer. Les Galaxy Z représentent la vision du constructeur pour l’avenir de nos téléphones. Les Galaxy S profitent de tout le savoir-faire longuement peaufiné de la marque pour cultiver l’image de marque. Et les Galaxy A permettent de toucher un grand nombre de personnes en étant plus abordables.

Autrement dit, les Galaxy A ont toujours eu un rôle déterminant pour asseoir la position de leader du marché qu’occupe Samsung. Or, avec ce déploiement de Galaxy AI, cette gamme de smartphones pourrait revêtir une importance un cran plus élevé encore dans la stratégie du fabricant coréen.

En effet, si Samsung veut réussir à mettre Galaxy AI dans les mains d’autant de personnes que possible, il semble impossible de laisser ses smartphones Galaxy A sur le côté.