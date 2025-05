Apple ne laisserait plus son iPhone s’encrouter : préparez-vous à du changement tous les ans

De nouvelles informations provenant d’un leaker bien connu suggèrent qu’Apple miserait désormais chaque année sur une nouvelle évolution majeure du design de ses iPhone.

Le design présumé des iPhone 17 Pro // Source : Apple Hub

À moins d’un (improbable) changement de programme, les iPhone 17 devraient cette année profiter d’une refonte importante de leur design… mais l’on apprend cette semaine qu’Apple aurait également de la suite dans les idées pour les deux générations suivantes de ses smartphones.

Entre 2025 et 2027, la firme miserait en effet chaque année sur des changements majeurs de design.

C’est du moins ce qu’avance le leaker chinois DigitalChatStation, bien connu et parfois bien renseigné. Selon ses informations, Apple préparerait bien une refonte du bloc photo arrière sur les iPhone millésime 2025. On apprend par ailleurs que la firme ferait évoluer significativement la face avant de ses iPhone en 2026, avant de se livrer à des nouveautés encore plus ambitieuses en 2027.

L’iPhone amené à évoluer drastiquement d’ici à 2027 ?

Ces différentes prédiction se recoupent en partie avec d’autres rumeurs et informations, émanant notamment de l’analyste Ming-Chi Kuo. S’il faut évidemment les prendre avec prudence, les détails partagés par DigitalChatStation n’ont en tout cas rien de loufoques en l’état.

Source : DigitalChatStation

Dans le détail, le leaker chinois évoque un iPhone 18 passant de l’actuelle Dynamic Island en forme de pilule, à des capteurs Face ID en bonne partie dissimulés sous l’écran. Cela permettrait à l’appareil d’afficher un écran « poinçonné » d’un petit orifice, uniquement destiné au module photo frontal. Le résultat serait alors proche de ce que l’on trouve sur de nombreux smartphones Android.

En 2027, l’iPhone 19 prendrait ensuite le relai avec un changement plus ambitieux encore, attendu depuis de longues années : le passage à un écran bord à bord totalement dépourvu d’encoche, de pilule, ou d’une quelconque perforation. Les capteurs FaceID et le module photo frontal seraient alors intégralement logés sous l’écran.

Cette évolution marquerait ainsi l’étape finale d’une longue série de changements esthétiques et technologiques visant à faire disparaître la vilaine encore introduite avec feu l’iPhone X. Reste à savoir si Apple parviendrait à faire mieux que ses concurrents.

Car si plusieurs smartphones Android ont déjà réussi à installer leur caméra frontale sous l’écran, cette technique résulte la plupart du temps à des compromis, notamment en termes de qualité d’image.

Gageons qu’en ayant pris son temps, Apple saura faire mieux.