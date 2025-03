iPhone pliant : Apple utiliserait un étrange liquide pour renforcer la solidité des charnières

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ajouterait du métal liquide aux charnières de son futur iPhone pliant. Cet ingrédient surprise aurait pour double avantage d’améliorer la durabilité de ces dernières, mais aussi de réduire la pliure de l’écran.

Utiliser un dispositif de moulage sous pression pour loger du métal liquide, fourni par le chinois Dongguan EonTec, directement dans les charnières d’un smartphone pliable. C’est visiblement le projet du géant de Cupertino pour son futur iPhone pliant.

Selon Ming-Chi Kuo, habituellement très au fait des projets d’Apple, la firme miserait sur ce matériau atypique pour répondre à deux problématiques récurrentes sur les appareils pliants : la solidité des charnières face aux nombreux pliages / dépliages, mais aussi l’apparition d’une pliure permanente, et de plus en plus marquée, au centre de l’écran.

Apple a déjà utilisé du métal liquide par le passé… sur un composant insoupçonné

En tirant parti de cette technique, Apple pourrait donc atténuer sensiblement les risques de défaillance matérielle de son produit, tout en réduisant l’épaisseur de l’ensemble. D’après Kuo, l’appareil ne dépasserait pas les 4,5 mm d’épaisseur déplié (contre 9 à 9,5 mm une fois replié).

Comme le souligne l’analyste de TF International, ce ne serait pas tout à fait la première fois qu’Apple utilise du métal liquide dans l’un de ses composants. Par le passé, la marque avait en effet misé sur cet ingrédient dans de petites pièces de ses iPhone, comme le système d’éjection du tiroir SIM.

L’intégration de métal liquide dans une charnière marquerait néanmoins un virage intéressant pour la firme, qui n’a encore jamais employé ce matériau dans une pièce mécanique de toute première importance.

Pour rappel, l’iPhone pliant est attendu fin 2026 / début 2027. L’appareil devrait abriter un écran principal de 7,8 pouces et un écran de couverture de 5,5 pouces, tout en s’appuyant sur un design assez proche de ce que l’on connait sur les derniers Samsung Galaxy Z Fold.

Selon de précédentes informations glanées par Ming-Chi Kuo, l’appareil embarquerait enfin deux modules photo arrières, un module photo en façade, un capteur TouchID logé dans le bouton de mise sous tension.