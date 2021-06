Apple homeOS : un nouveau système pour les HomePod et la domotique ?

Apple a publié une offre d'emploi mentionnant pendant un temps un certain homeOS. La suite à la WWDC.

À quelques jours de la WWDC 2021, les regards sont bien évidemment tournés vers Apple et tous ses mouvements. Aussi, lors de la publication d’une nouvelle offre d’emploi, il n’est pas étonnant que chaque mot soit minutieusement analysé. Et l’un d’eux en particulier a attiré l’attention : homeOS.

Un nouvel OS pour les produits Apple

La description du job détaille le quotidien d’un ingénieur logiciel chargé d’Apple Music. Il y était indiqué que « vous travaillerez avec des ingénieurs système d’Apple, en apprenant le fonctionnement interne d’iOS, watchOS, tvOS et homeOS » pour « permettre l’intégration de l’expérience Apple Music sur toutes nos plateformes mobiles : iOS, watchOS et homeOS ». Depuis, l’annonce a été modifiée et « homeOS » a été remplacé par « HomePod » dans la première phrase et par « tvOS » dans la seconde, mais l’ancienne version peut toujours être consultée, car il est bien connu que sur Internet, rien ne disparait.

Selon Bloomberg, Apple travaillerait sur un produit tout en un pour la visioconférence, utilisant l’Apple TV, un HomePod et une caméra. L’unification de ces différents produits pourrait donc passer par la création d’un système d’exploitation ayant une base commune et qui prendrait alors le nom de homeOS. Par ailleurs, d’autres appareils seraient en préparation à Cupertino, comme un assistant connecté muni d’un écran, à l’instar du Google Nest Hub ou de l’Amazon Echo Show.

Avec l’essor de la maison connectée et de la domotique, il ne semble pas incohérent qu’Apple dédie un système d’exploitation à cette nouvelle catégorie de produits. Notons d’ailleurs qu’à l’heure actuelle, la marque à la pomme parle uniquement de « logiciel » pour ses HomePod et non de système d’exploitation.

Vers une migration de tvOS ?

Le logiciel du HomePod étant en partie basé sur tvOS, certains voient avec l’évocation de homeOS la possibilité d’un changement de nom du système d’exploitation de l’Apple TV pour correspondre à un usage plus large, incluant divers appareils de domotique, dont les HomePod.

Cette probabilité nous semble cependant peu probable. D’abord, parce que tvOS est déjà bien intégré à la fois par les consommateurs et les développeurs, mais aussi parce que la première phrase de l’offre d’emploi évoque bien tvOS et homeOS, le second ne remplaçant pas le premier.

Reste maintenant à savoir si Apple en dira plus dès la semaine prochaine, à l’occasion de la WWDC 2021, ou s’il faudra encore attendre pour savoir ce qui se cache derrière ce homeOS.