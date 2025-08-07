Le SUV électrique chinois vendu par Stellantis s’améliore sur deux points cruciaux

Lancé en France en 2024, le Leapmotor C10 s’offre quelques améliorations avec une nouvelle version à quatre roues motrices. Au programme, une puissance en hausse et une charge (légèrement) plus rapide pour cette voiture électrique chinoise vendue par Stellantis.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Si vous ne connaissez pas encore Leapmotor, préparez-vous à beaucoup en entendre parler. Encore méconnue en Europe quelques années plus tôt, la firme chinoise est aujourd’hui plutôt bien implantée. Et pour cause, elle fait désormais partie du giron du groupe Stellantis, qui a investi pas moins de 1,5 milliard d’euros en 2024.

Une nouvelle version améliorée

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe franco-italien a eu le nez creux, car les ventes de la marque fondée en 2015 se sont envolées dans le monde. En France, Leapmotor commercialise déjà plusieurs modèles, à savoir la citadine T03 et le C10, et s’apprête à lancer un autre SUV électrique, le B10. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur chinois annonce également l’arrivée d’une autre voiture électrique dans son catalogue européen. Mais à vrai dire, ce n’est pas une vraie nouveauté à proprement parler.

En fait, il s’agit surtout d’une nouvelle déclinaison du Leapmotor C10, que nous avions déjà essayé quelques mois plus tôt. Lancé en France en 2024, ce dernier a pour le moment uniquement le droit à un seul moteur et deux roues motrices. Il se décline aussi en une variante REEV dotée d’un prolongateur d’autonomie, qui avait eu plus de mal à nous convaincre. Et voilà qu’il étoffe désormais son catalogue avec une nouvelle déclinaison alléchante sur le papier.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Dans un communiqué tout juste publié, la marque nous informe donc de l’arrivée d’une variante équipée d’une transmission intégrale. Si cette dernière existe déjà en Chine depuis le mois d’avril 2025, les deux ne sont en fait pas réellement identiques. Par exemple, la variante commercialisée en Asie a le droit à une nouvelle batterie de 74,9 kWh, alors que la déclinaison européenne dispose d’un pack inédit de 81,9 kWh.

En revanche, Leapmotor ne mentionne aucune autonomie, qui devrait sans doute être supérieure à celle de la version actuelle, qui annonce 420 kilomètres en une charge selon le cycle WLTP. En revanche, le recharge devient un tout petit peu plus rapide. Pour mémoire, il faut actuellement 30 minutes pour passer de 30 à 80 %, à une puissance maximale de 88 kW en courant continu. Selon le constructeur, il ne faudra désormais plus que 22 minutes pour réaliser le même exercice, grâce à son architecture 800 volts. C’est un peu mieux, mais ce n’est pas un miracle pour autant, loin de là : certains concurrents (comme le Xpeng G6 ou le Zeekr 7X) passent de 10 à 80 % en moins de 15 minutes.

Une puissance en hausse

Ce n’est cependant pas la seule amélioration offerte au Leapmotor C10. En effet, le SUV électrique s’offre surtout deux nouvelles roues motrices, afin de passer à la transmission intégrale. Concrètement, cela se traduit par une augmentation de la puissance, qui passe de 296 à 595 chevaux. Résultat, le 0 à 100 km/h est alors réalisé en seulement quatre secondes, contre 7,5 secondes jusqu’à présent. La vitesse maximale n’est pas communiquée.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Si le constructeur chinois ne le précise pas, il est toutefois très probable que l’autonomie soit légèrement revue à la baisse. Cela en raison de la puissance plus élevée, qui a logiquement pour effet de faire grimper la consommation. De plus, l’ajout d’un moteur supplémentaire augmente aussi le poids de la voiture. Et tout cela risque d’avoir un impact sur l’énergie utilisée. Ce qui conduira les clients à devoir se rendre plus souvent à la borne de recharge.

Pour le moment, les informations sont encore rares au sujet de ce Leapmotor C10 AWD. Nous devrions en savoir plus dans les prochains mois, puisque la voiture sera officiellement présentée lors du salon de Zurich en octobre 2025. Pour mémoire, le SUV électrique rivalise avec les Peugeot e-3008, Tesla Model Y et autre Volkswagen ID.4, sans oublier le Renault Scénic E-Tech. Son prix n’a pas encore été annoncé pour le moment.