Rechargeable en 11 minutes : Xpeng lance une nouvelle voiture électrique ultra sexy, et le succès semble déjà au rendez-vous

Tout juste dévoilée, la nouvelle Xpeng P7 ouvre d’ores et déjà ses précommandes. Et le succès semble être au rendez-vous pour la voiture électrique chinoise qui pourrait arriver en Europe.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

Cela fait à peine un an que Xpeng est arrivé en Europe, alors que la firme commercialise actuellement ses SUV électriques G6 et G9. Mais cette dernière a déjà une belle carrière derrière elle en Chine, puisqu’elle a été fondée en 2014. Et cela continue encore à l’heure actuelle.

Déjà en vente en Chine

Le constructeur vient ainsi de lever le voile sur sa dernière création en date, la nouvelle P7. Déjà montrée en Chine quelques mois plus tôt, celle-ci fait officiellement son arrivée sur le marché, alors qu’elle n’est pas encore commercialisée en Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Xpeng n’a pas perdu de temps, puisqu’il vient déjà d’ouvrir les pré-commandes pour sa voiture électrique, qui sera officiellement lancée courant août.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

Pour le moment toutefois, les prix n’ont pas encore été confirmés, mais elle devrait tourner autour des 300 000 yuans (environ 35 700 euros), même si ce tarif sera sans doute revu à la hausse si la voiture arrive en Europe. Cela en raison, notamment, des droits de douane appliqués aux autos électriques produites en Chine. Mais pour l’instant, rien n’a été dit quant à une arrivée de cette nouvelle P7 sur le Vieux Continent, mais des rumeurs annoncent une arrivée de sa sœur, la P7+, dans nos contrées.

En Chine, il est donc déjà possible de réserver un exemplaire de la P7, moyennant un acompte de 99 yuans seulement (environ 11,80 euros) et qui permet de bénéficier d’une remise de 3 000 yuans (360 euros) sur le prix final de l’auto. Cette offre semble avoir mis l’eau à la bouche de nombreux clients, car Xpeng annonce avoir déjà reçu pas moins de 10 000 pré-commandes en moins de sept minutes sur son compte Weibo officiel. Cependant, il faut prendre cette information avec des pincettes.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

Car pour le moment, rien ne dit qu’il s’agit de commandes fermes. Et vu le faible montant de l’acompte, il n’est pas exclu que de nombreux clients décident finalement de changer d’avis. Quoi qu’il en soit, la nouvelle Xpeng P7 devrait séduire beaucoup d’acheteurs, puisqu’elle se décline en trois versions bien distinctes : grande autonomie, ultra-longue autonomie et hautes performances. Et on connaît déjà une partie de ses caractéristiques techniques, annoncées dans le communiqué de la marque tout juste publié.

Une auto très techno

Les trois variantes affichent des autonomies respectives de 702, 820 et 750 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit autour des 600 à 700 kilomètres une fois convertis selon la norme européenne WLTP.

Si la capacité de la batterie n’a pas été confirmée, la recharge est quant à elle très rapide. Il est en effet possible de récupérer jusqu’à 525 kilomètres en seulement 10 minutes, tandis qu’il faut 11,3 minutes pour passer de 10 à 80 %. Cela grâce à l’architecture 800 volts de la Xpeng P7, qui permet une charge à 5C.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

La puissance de la voiture n’a pas encore été communiquée, mais on sait que le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 3,7 secondes sur la version la plus puissante. La vitesse maximale est annoncée à 230 km/h.

La nouvelle berline électrique fait la part belle à la technologie, et notamment à l’IA, utilisée pour l’infodivertissement et la conduite autonome. À bord, la berline s’offre un poste de conduite ultra-moderne, avec un écran tactile de 15,6 pouces et un affichage tête-haute de 87 pouces signé Huawei, déjà vu sur le SUV G6.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

Le conducteur profite de la commande vocale et gestuelle, qui permet de faire marche arrière et de changer de voie avec un simple signe de la tête. Le coffre mesure entre 575 à 1 929 litres et est associé à un frunk de 63 litres à l’avant. Enfin, le confort est assuré par des sièges en cuir Nappa, un double-vitrage feuilleté à l’avant ainsi qu’un toit ouvrant à trois couches. Enfin, le Cx (coefficient de traînée) est annoncé à 0,201, ce qui est l’un des plus bas du marché pour une voiture électrique de série à l’heure actuelle.