⁠La voiture électrique ultra aérodynamique de Xpeng pourrait arriver en France : la marque nous donne des précisions

Après sa présentation au Mondial de l’Auto de Paris 2024, la Xpeng P7+ arriverait bel et bien en France. En Chine, cette grande voiture électrique marche sur les platebandes de Tesla et Audi avec une recharge ultra rapide et des prix très agressifs. De quoi faire envie.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

Xpeng fait partie des marques chinoises les plus dynamiques du marché, et propose en Chine une gamme assez complète – à laquelle la France et l’Europe n’ont qu’un aperçu, avec les (réussis) G6 et G9.

Voilà que cette gamme européenne pourrait s’agrandir. Nos confrères d’Automobile Propre rapportent en effet que la P7+, une grande berline électrique, arriverait en France début 2026 pour se frotter aux berlines allemandes et à Tesla.

Encore rien d’officiel

Ce lancement européen ne serait pas si étonnant : après tout, la première mondiale de la P7+ a bien eu lieu… à Paris, lors du Mondial de l’Auto 2024. Nous l’avions également croisée à Bruxelles en janvier 2025, avant une première prise en main par nos soins à Shanghai.

Contactés par nos soins, Xpeng France préfère temporiser. Un porte-parole réfute toute officialisation d’une arrivée de la P7+ en France, mais confirme que le siège européen travaille activement à son arrivée sur le continent – plusieurs étapes restent encore à franchir.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

L’actualité pour la marque en France se concentre autour de la profonde mise à jour technique des G6 et G9, qui peuvent désormais se recharger en 12 minutes. En revanche, ni la P7, une berline sportive présentée en mai dernier, ni le G7, un SUV officialisé il y a quelques jours seulement, ne semblent vouloir faire le voyage.

Des caractéristiques prometteuses

Profitons-en pour rappeler les caractéristiques de cette P7+. La berline de 5,06 m de long met l’accent sur l’aérodynamisme, puisque Xpeng annonce un coefficient de pénétration dans l’air de 0,206.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

De quoi afficher de bonnes autonomies : comptez 615 km d’autonomie avec une petite batterie de 60,7 kWh et jusqu’à 725 km avec un pack de 76,3 kWh. Ces chiffres sont calculés selon l’optimiste norme chinoise CLTC ; il faudrait tabler sur respectivement 540 et 630 km en convertissant aux normes européennes WLTP.

La recharge peut s’expédier en 12 minutes seulement sur la version haut de gamme ; les autres doivent se « contenter » de 20 minutes, déjà un joli chiffre. Intéressant : la conduite semi-autonome fait appel à un système de caméra, comme chez Tesla ; Xpeng a laissé tomber le coûteux LiDAR, pourtant populaire en Chine. Nous l’avons déjà essayé, avec une très bonne première impression.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

En Chine, la Xpeng P7+ est agressivement tarifée, débutant à 186 800 yuans seulement (l’équivalent de 22 220 euros). Si elle arrive dans nos contrées, le voyage en Europe et les surtaxes douanières qui en découleront feront exploser la note. Malgré ces contraintes, le Xpeng G6 débute en France à 42 990 euros et le G9 à 59 990 euros, des tarifs compétitifs pour leur catégorie. De quoi donner des sueurs froides aux Audi A6 e-tron, BMW i5 et autres Volvo ES90 ?