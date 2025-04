Hyundai améliore sa voiture électrique ultra aérodynamique et fait plaisir aux passionnés avec une nouvelle version

Hyundai met à jour sa Ioniq 6, sa voiture électrique ultra-aérodynamique. Avec un nouveau style, elle pourrait encore améliorer son autonomie, sans oublier des versions sportives… et même très sportives.

Hyundai Ioniq 6 (2025)

La gamme des voitures électriques Hyundai commence à être bien remplie, s’étendant des petites citadines (avec l’Inster à 25 000 euros) aux gros SUV, avec l’imminent Ioniq 9. Ce qui ne l’empêche pas de mettre à jour ses modèles déjà existants.

Ainsi, quelques mois après une nouvelle version de sa Ioniq 5, Hyundai dévoile une version restylée de la Ioniq 6 dans un communiqué de presse. Cette berline aérodynamique soigne son look, mais annonce en parallèle une version ultra-performante.

Un style plus sage

Les premières photos de cette Ioniq 6 montrent que ce « streamliner », comme la surnomme Hyundai, gagne un style plus expressif. La face avant adopte des optiques à double étage : les feux de jour, extrêmement fins, surmontent les projecteurs cachés dans le nouveau bouclier noir.

Hyundai Ioniq 6 (2025)

À l’arrière, l’imposant aileron laisse sa place à un « ducktail » en bout de malle, tandis que le diffuseur semble avoir été remanié. Peu de changement dans l’habitacle, si ce n’est un nouveau volant et une console centrale revue.

Hyundai Ioniq 6 (2025)

Ces nouveautés ont-elles une incidence sur l’aérodynamisme de la carrosserie ? Hyundai reste peu loquace, promettant simplement que le nouveau ducktail « maintient les performances aérodynamiques » de l’ancien design. Rappelons que la Ioniq 6 actuelle brille par son coefficient de pénétration dans l’air (Cx) limité à 0,21 – un score extrêmement faible.

Des motorisations moins sages

Pas de détail non plus concernant la fiche technique. On peut tout de même supposer l’arrivée de la batterie de 84 kWh dont bénéficie la nouvelle Ioniq 5, ce qui devrait permettre d’augmenter l’autonomie (l’actuelle « plafonne » à 614 km selon le cycle WLTP), tout en conservant une recharge en 18 minutes grâce à son architecture 800 volts.

Hyundai Ioniq 6 (2025)

Mais cette Ioniq 6 restylée se veut également plus sportive. Deux étapes : la première se nomme « N-Line », une simple finition à la présentation plus sportive. On note ainsi des boucliers avant et arrière plus démonstratifs, ainsi que des jantes spécifiques.

La seconde étape arrivera en juillet 2025, où la Ioniq 6 N sera officiellement présentée. Une annonce qui suscite une certaine impatience : la Ioniq 5 N a réussi l’exploit de faire l’unanimité par ses performances remarquables et ses astuces, comme une fausse boîte de vitesse ou un mode « Drift ».

Un avant-goût de la Hyundai Ioniq 6 N

La Ioniq 6 N devrait reprendre ces bonnes idées, mais la fiche technique est ici aussi tenue secrète. Pour rappel, la Ioniq 5 N développe 650 ch grâce à deux moteurs, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,4 s.

