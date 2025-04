Samsung Galaxy A56 : la version 256 Go de ce nouveau champion milieu de gamme coûte déjà 150 € de moins

Le nouveau Samsung Galaxy A56 a tout pour devenir la référence pour les personnes qui veulent un bon smartphone sans se ruiner. Bonne nouvelle : chez Red by SFR, sa version 256 Go revient à 399 euros, au lieu de 549 euros de base.

La nouvelle star du milieu de gamme de chez Samsung est arrivée : il s’agit du Galaxy A56. Un modèle qui ne change toujours pas vraiment de recette, mais offre qui une très belle interface maison et quelques fonctions héritées des Galaxy S. Noté 8/10, nous vous le recommandons chaudement, d’autant plus qu’il coûte 30 euros de moins.

Ce qu’on apprécie du Samsung Galaxy A56

De bonnes finitions et des matériaux premium

Un écran lumineux et mieux calibré

6 ans de mises à jour et la charge 45 Watts

Dans sa version 256 Go, le Samsung Galaxy A56 est disponible à 549 euros, mais sur la boutique Red by SFR, il s’affiche à 449 euros, et grâce à une ODR de 50 euros, il revient à 399 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A56. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design premium qui se peaufine

Pixel 9a : jusqu’à 415 € de remise* Achetez le nouveau Pixel 9a et recevez jusqu’à 415 euros en échange d’un téléphone éligible (prime promotionnelle de 150 euros incluse). Offre valable jusqu’au 12/05.

À première vue, le Galaxy A56 de Samsung n’a pas radicalement changé de design. Il revoit tout de même les dimensions de son prédécesseur et devient plus fin et plus léger. Il continue d’utiliser un châssis en aluminium et un dos en verre Gorilla Glass Victus+. L’écran passe de 6,6 pouces à 6,7 pouces dont les bords ont été un peu amincis. Amoled, 6,7 pouces, HDR10+, 120 Hz, Full HD+, son écran réussi. Il offre une excellente luminosité, et la calibration des couleurs et la couverture colorimétrique ont été améliorées.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Au dos, la triplette de capteurs photo est redessinée. Toujours verticaux, ils ne sont plus séparés, mais intégrés dans une pilule noire. Son module est photo est identité au A54, avec une caméra grand angle à 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Dans l’ensemble, il offre une bonne polyvalence et de jolis clichés détaillés, mais ses performances sont inégales selon les capteurs et les conditions de lumière.

Du progrès sur la longévité logicielle

À l’intérieur se cache la puce Exynos 1580 qui offre une expérience globalement fluide au quotidien. Les performances en jeu sont limitées sur les titres les plus gourmands, il ne peut pas tenir le 60 fps sur Genshin Impact en graphismes très élevés. Il faut être beaucoup moins gourmand. Côté logiciel, le A56 a la chance d’exploiter One UI 7 basé sur Android 15. Un OS modernisé et des fonctionnalités pratiques et l’intégration de l’IA. Il garantit surtout six ans de mises à jour tant majeures que de sécurité.

Pour terminer sur l’autonomie, le Galaxy A56 embarque de nouveau une batterie de 5 000 mAh et permet de tenir la journée. Ce qu’on apprécie surtout, c’est de passer d’un chargeur 25 Watts à 45 Watts. En 30 minutes, on a plus de 50 % en poche.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Samsung Galaxy A56.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A56 avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.