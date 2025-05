Déjà une grosse chute de prix pour le Galaxy A56, le nouveau champion du milieu de gamme chez Samsung

Le Galaxy A56 notée 8/10 par la rédaction se fait une belle ristourne avec un code et 50 euros via une ODR et offre en plus les écouteurs Galaxy Buds FE, le tout pour 359 euros contre 499 euros sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy A56, A36 et A26 // Source : Frandroid

On parle souvent des flagships comme s’ils étaient la norme. Mais la vérité, c’est que le gros des utilisateurs vivent dans le milieu de gamme. Les constructeurs le savent et musclent leur jeu sur ce terrain. Samsung a récemment lancé son Galaxy A56, un champion dans le domaine, qui bénéficie actuellement d’un rapport qualité-prix très intéressant grâce à cette remise inédite de 140 euros.

Le Galaxy A56 en trois points

Un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec HDR10+ et 120 Hz

Une charge rapide 45 Watts

6 ans de mises à jour

Au lieu de 499 euros, le Samsung Galaxy A56 est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros sur le site de Samsung après le passage de l’ODR et le code PAPA10.

Une gamme A qui se rapproche du premium

Samsung n’a pas besoin de forcer quand il s’agit de ses modèles Galaxy A. Avec ce Galaxy A56 5G, on reste sur du mid-range costaud : design soigné avec châssis en métal, dalle Super AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz avec la certification HDR10+, et une autonomie qui tient les longues journées sans broncher avec une charge rapide à 45 W. C’est propre, c’est fiable, et c’est surtout bien placé niveau tarif.

Sous le capot, le nouveau Exynos 1580 fait mieux que ses prédécesseurs. Il assure la fluidité en usage quotidien, gère bien le multitâche, et ne flanche pas sur du gaming léger ou du scroll intensif. Couplé à 8 Go de RAM et à One UI toujours aussi bien optimisée, c’est de l’Android agréable au quotidien.

Côté photo, pas de poudre aux yeux, mais du solide : capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, ultra grand-angle de 12 MP efficace, un macro de 5 MP, et selfies nets avec un capteur de 12 mégapixels même en conditions moyennes. Pour les vacances, les stories ou les souvenirs familiaux, il fera le travail sans tricher.

Des Galaxy Buds en bonus, c’est un beau cadeau

Offerts avec le smartphone, les Galaxy Buds FE ne sont pas là juste pour faire joli dans le pack. Samsung a sorti une version abordable, mais bien pensée : design discret, maintien confortable, et surtout un vrai son équilibré, ni trop flatteur ni trop creux. Et la réduction active du bruit, sans être parfaite, reste surprenante à ce prix.

L’autonomie suit : jusqu’à 30 heures avec le boîtier, et une charge rapide qui dépanne bien quand on part à la volée. L’intégration dans l’écosystème Samsung est un réel plus si l’on utilise déjà une Galaxy Watch, une tablette ou un téléviseur connecté de la marque. Tout se synchronise, tout se passe bien, seul bémol est l’absence des codecs Hi-Fi comme le Dolby Atmos, mais pour le prix, c’est tout à fait fair-play de la part du constructeur.

Et si l’envie vous prend de passer vos appels en extérieur ou de lancer d’écouter notre podcast Unlock Talk dans le métro, les micros tiennent la route, avec une gestion du bruit ambiant propre. C’est simple, mais efficace, comme l’ensemble de ce duo A56 + Buds FE.

Pour tout savoir, lisez nos tests complets sur le Samsung Galaxy A56 et les Galaxy Buds FE.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A56 et les Galaxy Buds FE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones milieu de gamme du moment et celui des meilleurs écouteurs sans fil.

