Android 14 : les fonds d’écran générés par l’IA sont là

Arrivant en avant-première sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, les fonds d'écran générés par IA sont l'une des nouveautés d'Android 14. Mieux que ça : votre smartphone vous guide dans la génération du fond d'écran que vous souhaitez.

Ce 4 octobre avait lieu la conférence Made by Google, lors de laquelle Google a présenté officiellement ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. La firme y a aussi annoncé la publication en version stable d’Android 14 sur ses smartphones Pixel. De quoi voir arriver une flopée de nouvelles fonctionnalités, dont les fonds d’écran générés par intelligence artificielle.

Comment fonctionnent les fonds d’écran générés par IA dans Android 14

Le changement dans Android 14 est plus général que les simples fonds d’écran : la personnalisation a été poussée un curseur plus loin. C’est réellement sur les fonds d’écran que l’innovation est la plus importante.

Dans le paramètre de fond d’écran et de style d’Android 14, on trouve cette nouveauté. Dans la sous-section « Fond d’écran », il y a désormais l’option permettant d’en créer un « avec l’IA ». Là, Android nous guide pas-à-pas, en nous demandant tout d’abord de choisir un thème. Cela peut être un thème sombre, une mise au point « douce », un paysage de rêve, etc. Puis, on peut choisir ce que l’on souhaite représenter : un arbre, un bâtiment, un objet, un animal, etc. L’IA demande ensuite une caractéristique : cela peut être une matière, une texture, etc. Enfin, on peut choisir une couleur, un ton.

À chaque fois, des suggestions prédéfinies sont formulées, mais il semblerait qu’on puisse faire ses propres prompts (consignes pour l’IA à partir de mots-clés).

Là, on peut enfin cliquer sur « Créer le fond d’écran », puis attendre quelques secondes avant de voir le résultat. Ou plutôt les résultats, puisque le smartphone propose plusieurs versions d’une image pour nous permettre de choisir celle qu’on souhaite.

Tous les smartphones Android pourraient en profiter, mais rien n’est sûr

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée uniquement aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. On peut penser qu’elle sera étendue aux autres smartphones Pixel compatibles avec Android 14 lors d’une future mise à jour trimestrielle, une Pixel Feature Drop. Néanmoins, tous ne pourraient pas être compatibles : Google n’a pas expliqué en détail le fonctionnement de l’IA, mais il est fort probable que les images soient générées par le smartphone et pas par les serveurs de Google. Alors, une certaine puissance serait nécessaire pour utiliser l’IA.

Google n’a pas non plus expliqué si la fonctionnalité arrivera sur tous les autres smartphones Android, à savoir ceux qu’il ne fabrique pas. Certaines fonctionnalités historiques des Pixel sont toujours exclusives et les fonds d’écran d’IA pourraient en faire partie.

Une fonctionnalité qui arrive aussi sur les Chromebook

En début de semaine, Google annonçait un renouveau pour les Chromebook, avec la gamme Chromebook Plus. Il s’agit de machines plus puissantes, qui débloquent des fonctionnalités exclusives. Parmi elles, la génération par IA de fonds d’écran personnalisés.

Certains Chromebook déjà existants passeront dans la gamme « Plus » dès ce 9 octobre, tandis que de nouveaux seront prochainement disponibles chez Acer, HP, Lenovo et Asus.