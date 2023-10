Chromebook Plus : Google réinvente ses PC portables pour vaincre Windows

Google annonce Chromebook Plus, un reboot de son concurrent de Windows.

On les connaissait en rumeurs sous le nom de code Chromebook X, les voici officialisés sous le nom Chromebook Plus.

Derrière ce nom se cache une sorte de reboot de la plateforme ChromeOS qui existe depuis plus de 10 ans désormais.

Un Chromebook Plus, c’est un PC portable de nouvelle génération qui propose à la fois plus de puissance, une interface repensée et des fonctions autour de l’IA. Le prix ne change pas trop : à partir de 449 euros.

Plus puissant

Avec les Chromebook Plus, Google impose un cahier des charges plus strict aux fabricants pour garantir une expérience utilisateur améliorée.

Processeur : Intel Core i3 12e Gen (ou plus récent), ou AMD Ryzen 3 7000 (ou plus récent)

RAM : au moins 8 Go

Stockage : au moins 128 Go

Caméra : 1080p+ avec Temporal Noise Reduction

Écran: Full HD (1920 x 1080 pixels) IPS ou meilleur

On remarque que Google n’intègre plus de processeurs ARM dans cette sélection pour le moment sur cette gamme. La firme promet que les Chromebook Plus devraient proposer deux fois plus de puissance de calcul face aux anciennes générations.

Nouvelle interface

Les machines Chromebook Plus bénéficient d’une toute nouvelle interface pour ChromeOS qui utilise Material You, le nouveau style visuel de Google que l’on connait bien sur smartphone.

Cette version intègre aussi des nouveautés logicielles comme la synchronisation de fichiers. Cette fonction synchronise vos documents Google Workspace pour pouvoir travailler hors ligne.

Et de l’IA

On est en 2023, alors forcément un nouveau produit tech se doit d’intégrer une dose d’IA. Dans les Chromebook Plus ils prennent deux voies. La première, c’est de l’IA locale pour faire par exemple de la retouche de photos grâce à la gomme magique, ou flouter votre arrière-plan sur Google Meet.

La seconde, c’est l’utilisation de l’IA générative de Google en cloud. Par exemple pour créer des fonds d’écran sur mesure en utilisant vos propres requêtes.

Google utilise aussi de l’IA générative pour vous aider à pianoter votre texte, peu importe l’application utilisée.

Les nouveaux Chromebook Plus seront disponibles dès le 9 octobre. Acer, HP, Lenovo et Asus sont les premiers fabricants à tenter l’aventure.