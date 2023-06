Google aurait un plan pour montrer à quel point ses Chromebook peuvent être puissants

Google souhaiterait différencier davantage les Chromebook d'entrée de gamme des modèles plus milieux et hauts de gamme. Pour cela, l'éditeur de ChromeOS ferait appel à une dénomination : Chromebook X.

Les Chromebook sont souvent considérés comme des ordinateurs portables peu puissants et ça ne convient pas à Google, qui veut montrer les performances de son système d’exploitation, ChromeOS. Pour cela, l’éditeur changerait la marque des modèles les plus puissants, qui seraient des Chromebook X, si l’on en croit les révélations de 9to5Google.

Entendons-nous : il ne s’agit pas pour Google de fabriquer des ordinateurs, c’est seulement la nomenclature des Chromebook qui changerait et serait divisée en deux catégories : les Chromebook et les Chromebook X.

Google veut plus de cohérence dans les gammes de Chromebook

Aujourd’hui, il n’existe pas de gammes de Chromebook à proprement parler. Jusqu’à il y a quelques semaines, Google faisait la différence entre les « Chromebook Plus » et les « Chromebook Premium », mais ce n’est plus d’actualité. La première catégorie désignait les ordinateurs offrant de la fluidité et de l’espace de stockage, tandis que la seconde désignait ceux dédiés au multitâche et aux applications gourmandes.

À moins de connaître les composants d’un ordinateur, comme son processeur ou sa quantité de mémoire vive, difficile de se rendre compte de la puissance d’un modèle. Il y a bien sûr le prix qui donne un indice évident, mais ce n’est pas toujours le plus explicite.

Pourtant, c’est une information capitale : les performances que peut délivrer une référence déterminent si cette dernière est compatible avec certaines applications, notamment de montage vidéo, de graphisme. Par exemple, Steam est disponible sur ChromeOS, mais pas sur tous les modèles.

Chromebook X : la dénomination pour faire monter ChromeOS en gamme

La marque Chromebook X apparaîtrait sur les ordinateurs portables et les tablettes tactiles commercialisées avec ChromeOS. Il pourrait y avoir un simple « X » à côté du logo qu’on connaît habituellement. En plus de ça, ChromeOS pourrait apporter un écran de démarrage spécial. Une marque qui ferait son apparition sur de prochains modèles dès la fin de l’année avec une première vague de modèles venant de plusieurs constructeurs. On peut aussi s’attendre à des annonces lors du CES 2024 à Las Vegas début janvier.

Pour différencier un Chromebook « classique » d’un Chromebook « X », Google exigerait « une certaine quantité de mémoire vive, une caméra de bonne qualité pour les visioconférences et un écran (probablement) plus haut de gamme », écrit 9to5Google. Côté processeurs, il faudrait soit une puce Intel, soit une puce AMD : Un AMD Zen 2+ Skyrim, un ADM Zen 3 Guybrush, ou les Intel Core 12ᵉ génération Brya et Nissa. Ainsi, certains modèles déjà sortis pourraient être considérés comme des Chromebook X, à condition qu’ils puissent utiliser ChromeOS en version 115 ou plus : une version déjà disponible en bêta et qui devrait être lancée le mois prochain.

Des fonctionnalités exclusives pour les Chromebook les plus puissants

Mais tout cela n’est jusque-là qu’une question de marque, et rien de concret ne différencierait les deux gammes. C’est pourquoi Google réfléchirait à préparer des fonctionnalités exclusives sur ChromeOS pour les ordinateurs nommés Chromebook X. 9to5Google révèle que Google apporterait un « Live Caption (un ajout de légendes générées durant les appels vidéo), un effet de flou de portrait intégré et une « isolation vocale ». »

Des fonds d’écran exclusifs pourraient aussi être de la partie. Ceux-ci seraient dédiés à l’économie de batterie et baptisés « Time Of Day ». Ils seraient capables de changer d’apparence au cours de la journée. Les utilisateurs de ces ordinateurs auraient la possibilité de gérer jusqu’à 16 bureaux virtuels ou encore d’épingler des fichiers de Google Drive pour les consulter en hors-ligne.

