Test de l’Acer Chromebook Plus 514 : la nouvelle vague de Chrome OS

Chrome OS s'assagit, et l'Acer Chromebook Plus 514 est l'un des premiers représentants de cette nouvelle philosophie plus maîtrisée. Mais est-ce suffisant pour redorer le blason de l'OS de Google ?

Plus de 10 ans après la sortie de Chrome OS, son propre système d’exploitation, Google a décidé d’opérer une refonte en profondeur de son programme. Avec les Chromebook Plus, le géant de l’ère numérique moderne reprend le contrôle sur son cahier des charges pour proposer des appareils plus puissants sur le marché. L’Acer Chromebook Plus 514 est l’un des tout premiers représentants de cette nouvelle mentalité boostée à l’intelligence artificielle et aux processeurs x86-64. Suffit-elle à redonner de l’élan à une formule bien éprouvée sur l’entrée de gamme, mais qui peine à convaincre au-delà ?

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Fiche technique

Modèle Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Dimensions 319 mm x 199 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Ryzen 3 7320C Puce graphique (GPU) AMD Radeon 610M Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 256 Go Système d'exploitation (OS) ChromeOS Poids 1450 grammes Fiche produit

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Design

On peut voir la nouvelle philosophie de Google s’exprimer dès la prise en main du Acer Chromebook Plus 514. Si ce dernier est toujours fait de plastique, on sent une plus grande maîtrise générale du design, notamment du côté de son poids à 1,45 kg ou de sa finesse relative à 2 cm d’épaisseur. Certes, Acer nous a habitués à des designs plus originaux, mais la durabilité certifiée MIL-STD-810H du produit finit de nous convaincre sur un aspect : cet appareil est fait pour durer. Ce tout en étant jeté facilement dans un sac.

Assez large et confortable, il n’en oublie pas d’être bien fini. À l’ouverture, on constate avec joie que les bordures autour de l’écran ont été affinées sur les côtés, et que les haut-parleurs sont maintenant très bien situés en parallèle du clavier. Sur un appareil au format 14 pouces de la sorte, c’est un détail qui fait toute la différence tant nombreux sont les constructeurs à passer à côté de cette disposition pourtant importante pour le confort sonore.

Clavier et pavé tactile

Ces efforts se ressentent aussi sur le clavier. Attention bien sûr : il s’agit d’un clavier de Chromebook, ce qui veut dire que les touches fonction habituelles sont remplacées par les raccourcis système propre à l’OS, et que le touche Verr. Maj. est désormais une touche d’appel à l’Assistant ou à de multiples raccourcis. Toujours est-il qu’en eux-mêmes, les switchs sont d’une qualité supérieure à ce que l’on peut trouver sur la moyenne des Chromebook, avec un rebond bien marqué et solide très confortable, avec un bon espacement des touches.

Le pavé tactile fait partie de la gamme « OceanGlass » d’Acer, ce qui veut dire qu’il est composé avec du plastique recyclé provenant des océans. Si sa glisse n’est pas parfaite, sa large diagonale et son très bon clic en font un très bon compagnon du quotidien. Dans l’absolu, on sent que le confort est le maître-mot de ce Chromebook, et celui-ci s’en tire très bien.

Connectique

Rien de fou ni de mauvais du côté de la connectique. À gauche, on retrouve un port USB-C, un port HDMI plein format et un USB A. À droite se trouvent un second port USB-C ainsi que le port combo jack. Pas forcément grandiose pour des grands créatifs du web, qui seraient de toute manière trop limités par ChromeOS, mais largement assez pour le grand public.

Webcam et audio

Google avait promis des efforts sur les webcam, et ça se ressent. Certes, la qualité n’est pas sublime non plus, mais le capteur 1,2 MP intégré ici profite bien du traitement logiciel boosté à l’IA de Google pour offrir un rendu plus convaincant. De quoi permettre à des appareils d’entrée de gamme d’être au même niveau de qualité que la grande moyenne des ultrabook sur le marché, ce qui n’est pas mince affaire.

Sur le son, Acer a aussi fait quelques efforts. Le placement des haut-parleurs aux côtés du clavier est en lui-même une excellente idée, et la qualité du rendu n’est pas si mauvaise. Les basses sont assez absentes et les mediums manquent quelque peu de définition, mais les aigus sont bien traités et la balance générale est agréable à l’oreille. Le tout manque un peu de volume, mais est sympathique à l’utilisation.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Écran

C’est la fin des Chromebook 720p. L’Acer Chromebook Plus 514 suit les nouvelles directives avec une dalle IPS LCD de 14 pouces supportant une définition maximale de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Attention cependant : si celle-ci est traitée anti-reflet, elle n’est pas tactile comme pouvait l’être certains autres produits. Elle est également limité à un taux de rafraîchissement traditionnel de 60 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons cependant une bonne vieille limite connue des Chromebook de cet acabit. L’Acer Chromebook Plus 514 ne couvre en effet que 61,7% de l’espace SRGB pour 43,7% de l’espace DCI-P3. Une limite commune aux appareils sous la barre des 500 euros, bien que certains constructeurs réussissent à l’outrepasser. La température de couleurs moyenne est mesurée à 6265K, et le taux de contraste est très bon à 1588:1. Mais voilà, on ne peut pas exactement faire de miracle avec une telle dalle dont le Delta E00 moyen est naturellement à 4,52, un score assez élevé.

Tout cela était prévisible. Ce qui est le plus décevant est finalement de retrouver une luminosité maximale mesurée à 254 cd/m² qui condamne le PC à être tout simplement illisible en plein soleil, et parfois difficilement lisible même en intérieur avec le mauvais reflet. Si 300 cd/m² est devenu la norme de l’entrée de gamme, l’Acer Chromebook Plus 514 a décidé d’opérer un sacrifice plus grand encore. C’est bien dommage, car visuellement, la qualité de la dalle est tout à fait acceptable en considérant le prix de l’appareil.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Logiciel

Pour rappel : l’Acer Chromebook Plus 514 est toujours un Chromebook, soit un ordinateur qui est propulsé par Chrome OS. Le système d’exploitation de Google est aujourd’hui à la croisée de deux catégories de produit : les smartphones, et les ordinateurs. Les smartphones, puisque l’essentiel de l’univers applicatif proposé sur cet OS provient du Play Store. Et les ordinateurs portables, puisque le format et l’usage sont calqués sur cette catégorie de produit. Notez tout de même que les plus débrouillards pourront installer des applications Linux, pour augmenter toujours plus le potentiel de la plateforme.

Ce qu’il faut voir avec les Chromebook Plus, c’est qu’il s’agit désormais de la représentation des ambitions de Google sur le marché des ordinateurs portables. C’est pourquoi ils récupèrent un espace de stockage décent, mais aussi une puissance qui permet à la firme de déployer des fonctionnalités qui sont en en phase avec ses ambitions. Ou plus simplement : l’IA va être omniprésente.

On peut le voir dans le fait que l’application Google Photos intègre désormais la gomme magique bien connue des Pixel. Celle-ci fait ses calculs localement, sur la machine, et n’envoie de données vers les serveurs Google que lorsqu’elle doit traiter de la vidéo. Elle marche d’ailleurs aussi bien que sur les Pixel, moyennant de ne pas trop lui en demander bien sûr. La qualité de la webcam dans les appels peut être boostée avec une amélioration de l’éclairage qui passe elle aussi par l’IA, en prime d’une excellente suppression de bruit et de la suppression de l’arrière-plan.

Google a toujours plus de projets en ce sens, puisque les Chromebook Plus récupéreront également la possibilité de créer des fonds d’écran personnalisés grâce à un prompt. Les rédacteurs pourront même optimiser leurs textes grâce à l’intelligence artificielle. Et tout cela est prévu d’ici 2024, en suivant un modèle qui rappelle très vite les fameux « Pixel Feature Drop » de sa gamme de téléphone.

Mais l’OS vient aussi optimiser un peu plus le côté productif des choses. Google Drive est désormais capable de synchroniser localement vos fichiers Docs, Sheets, Slides et Forms, pour vous permettre de travailler sans connexion internet avec la suite bureautique de la firme. Voilà qui était déjà possible auparavant, mais qui est désormais bien plus accessible et simple à comprendre pour le commun des mortels. La connexion avec le smartphone est toujours plus optimisée, et permet comme auparavant d’accéder à ses notifications et d’y répondre directement depuis son ordinateur, tout comme le déverrouillage en toute sécurité ou l’accès à un partage de connexion en un seul clic.

Et bien sûr, on peut toujours compter sur les applications de cloud computing, toujours plus répandues aujourd’hui. Adobe Photoshop est désormais disponible sur le web, et Google vous offre trois mois d’abonnement sans frais pour le tester. Shadow PC fonctionne parfaitement bien, particulièrement depuis que la version navigateur est disponible. Et si vous souhaitez travailler localement, les applications mobiles typées tablette se développent bien depuis Android 13, avec en exemple LumaFusion pour le montage vidéo qui a lui aussi le droit à une ristourne de 25% pour les acheteurs de Chromebook Plus.

Bref. Les forces de Chrome OS, qui sont la rapidité et la simplicité d’usage, sont toujours présentes. Mais avec Chromebook Plus, elles sont toujours plus mises en avant et intégrées à une logique plus large de l’entreprise qui pourrait très rapidement porter ses fruits. On sent que Google veut enfin se détacher de l’image du « PC dédié au cloud computing » que la plateforme se traîne injustement sur ces dernières années, et le fait de bien belle manière. Mais n’attendez pas pour autant une révolution : ce Chromebook reste un Chromebook.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Performances

Voilà la vraie grande différence avec le programme « Chromebook Plus ». Le temps des puces ARM bas de gamme et des SSD de 32 Go est révolu. Dans notre configuration de test, l’Acer Chromebook Plus 514 est équipé du SoC AMD Ryzen 3 7320C, un CPU à 4 cœurs et 8 threads pouvant turbo jusqu’à 4,1 GHz. Il est soutenu par 8 Go de RAM LPDDR5, et surtout une mémoire de stockage de 256 Go en PCIe 3.0. Oui : l’eMMC, c’est bien fini à l’ère des Chromebook Plus.

Benchmarks et chauffe

Mesurer objectivement un Chromebook est toujours aussi compliqué ceci étant. Sous Geekbench 6.0, nous retrouvons un score de 1159 en single core et 3463 en multi core qui rapproche l’ordinateur des capacités d’un Pixel 7 Pro avec leur SoC Tensor G2. Côté GPU, le chipset Radeon 610M intégré nous offre ici un score de 5486 points qui l’amène batailler sur les terres du Snapdragon 8 Gen 2.

De quoi rassurer sur les capacités brutes de la puce, mais l’expérience logicielle reste un facteur limitant. L’accessibilité de Steam pour Chrome OS étant toujours limitée, et les applications professionnelles se focalisant sur le cloud computing, on peut au moins certifier de la fluidité exemplaire de l’appareil à l’usage. C’est d’autant plus vrai que cette puce est compatible avec le Wi-Fi 6E, dernière technologie de réseau local offrant les meilleurs débits, et le Bluetooth 5.1 pour tout appairage sans fil.

Ce qui est plus simple à établir est la chauffe effective de l’appareil. Même sous un benchmark synthétique, les ventilateurs de l’appareil ne se lancent jamais véritablement et les températures ne dépassent jamais les 40°C. La grande force des Chromebook reste conservée : des appareils qu’on utilise avec la simplicité d’une tablette, mais avec le confort d’un ordinateur portable.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Autonomie

L’Acer Chromebook Plus 514 est équipé d’une batterie de 53 Wh. Celle-ci se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation fourni en USB-C qui délivre 65W. L’appareil est compatible avec la norme Power Delivery, faisant que de nombreux blocs de charge sont compatibles pour recharger l’ordinateur, qu’importe leur puissance effective.

Sur un usage bureautique, avec l’écran poussé vers les 75% au vu de la luminosité très faiblarde, nous avons pu utiliser l’ordinateur sur des sessions entre 10 et 11 heures. S’il est possible de le pousser un peu plus loin, il faudrait pour cela accepter des conditions d’utilisation assez médiocre avec un écran à peine lisible, ce qui n’est pas particulièrement représentatif de la réalité de cet appareil.

Toujours est il que plus de 10 heures d’autonomie est excellent pour n’importe quel ultrabook, Chromebook compris. Et qu’une des grandes forces de Chrome OS persiste avec sa veille, qui consomme très peu de ressource et permet de laisser l’ordinateur prêt à être utilisé à tout moment. Une force qui échappe encore à Windows actuellement.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT) Prix et disponibilité

L’Acer Chromebook Plus 514 est disponible en France au prix de 499,99 €, avec un espace de stockage de 256 Go.