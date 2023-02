ChromeOS à la sauce Material You ressemble de plus en plus à Windows 11

Un nouveau réglage a fait son apparition dans l'itération Canary de ChromeOS : la possibilité de passer au design Material You pour le système d'exploitation. S'il était officiellement publié, ce design ajouterait une belle couche de cohérence dans l'écosystème Google, d'autant plus qu'il est sublime.

Si ChromeOS est un système d’exploitation qui se bonifie avec le temps, il reste encore beaucoup de travail à Google pour en faire un OS polyvalent et surtout séduisant. Un défi à surmonter qui avance, puisque Material You pourrait bien faire son arrivée prochaine sur ChromeOS. Le journaliste Arif Bacchus de XDA Developers a pu activer le design et le tester.

Material You sur ChromeOS : ce que ça change

L’interface pour ordinateurs de Google ressemble encore plus à celle de la Pixel Experience qu’auparavant. Le changement le plus visible se situe au niveau des paramètres rapides, en bas à droite de l’écran. Les curseurs du volume et de la luminosité se sont épaissis pour être plus facilement utilisables, ce qui n’est pas sans rappeler les changements effectués avec l’arrivée de Windows 11 sur les PC. Les paramètres rapides passent d’une bulle ronde à de vraies tuiles en forme de pilule comme on peut avoir sur les smartphones sous Android 12. De quoi ajouter davantage d’information (nom du réseau Wi-Fi, appareil connecté en Bluetooth, etc.).

Autre modification bienvenue : la synchronisation automatique des couleurs de l’interface avec celles du fond d’écran, comme le fait Windows, mais aussi Monet, la fonction arrivée avec Android 12 qui tend à se démocratiser sur les smartphones. Pour le moment, elle ne fonctionne pas complètement. Les curseurs des paramètres rapides changent de couleur par exemple, qu’on soit en mode clair ou en mode sombre.

Aussi, les notifications sont désormais entièrement séparées des paramètres rapides, là encore comme c’est le cas sur Windows 11. C’est plutôt une bonne chose, puisque les applications Android installées sur ChromeOS ont tendance à envoyer beaucoup de notifications.

Comment activer ce nouveau design (en bêta) sur ChromeOS ?

Pour le moment, Google n’a pas confirmé l’arrivée de ce design sur son système d’exploitation, mais les rumeurs se sont tout de même multipliées. Arif Bacchus a pu accéder à ce design moderne via le canal ChromeOS Canary : il s’agit du programme bêta de l’OS que l’on peut utiliser sur un Chromebook. Si Google travaille bien sur Material You, cela ne veut pas dire qu’il sortira officiellement un jour.

Pour le moment, on peut tester Material You en rendant à l’adresse : chrome://flags dans le navigateur Chrome. Ensuite, il faut chercher le drapeau qs-revamp et l’activer. Un redémarrage sera probablement nécessaire pour finaliser l’activation du nouveau design.

