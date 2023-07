Détruire un Google Pixel Fold : c’est trop facile et c’est inquiétant

Le vidéaste JerryRigEverything a soumis le Pixel Fold de Google à tout un tas de tests de résistance. Force est de constater que pour un smartphone pliable, il est loin d'être très résistant.

Le YouTubeur Zack Nelson de la chaîne JerryRigEverything, connu pour les mauvais traitements qu’il inflige aux appareils électroniques, a testé la résistance du Pixel Fold. Cependant, il semble déçu de la proposition de smartphone pliable de Google.

Le smartphone pliable de Google est-il résistant ?

Sur les tests de rayures, c’est assez classique : si on force trop, les rayures apparaissent. Pour garantir un écran pliable, Google utilise du plastique pour la dalle interne, ce qui est logique. Le souci, c’est que le matériau peut se rayer assez facilement, mais rien d’alarmant. Même chose pour la poussière : le Pixel Fold est certifié IPX8, ce qui veut dire qu’il est résistant à la poussière, et ça a été validé.

Non, là où le Pixel Fold est inquiétant, c’est au niveau de sa résistance à la chaleur. Afin de tester les écrans, JerryRigEverything a allumé un briquet prêt de ces deux derniers. Lors du test au niveau de l’écran interne, le Pixel Fold s’est éteint à cause d’une trop forte chaleur. Selon le vidéaste, c’est assez étonnant et ça n’arrive jamais dans ses tests.

Autre test qui n’a pas porté ses fruits : celui du pliage, mais dans l’autre sens. Très rapidement, Zack a réussi à casser le Pixel Fold et se dit inquiété par cela. Pourtant, selon lui ce n’est pas la charnière qui a été brisée, mais simplement le reste du smartphone. Ce test de pliage a détruit littéralement l’écran interne et il est rapidement devenu impossible de le replier dans le bon sens.

Le Pixel Fold a-t-il des problèmes de conception ?

Cela fait quelques jours déjà que le Pixel Fold est sorti, et les premiers retours sont pour le moins inquiétants. L’écran interne d’un journaliste tech a montré des signes d’usure quatre jours seulement après sa configuration. Ça ne s’arrête pas là, les soucis techniques avec le premier smartphone pliable de Google se manifestent de plus en plus : de nombreux internautes ont déjà raconté leurs mésaventures.

Avec ce test de résistance, les soupçons sur les défauts de conception, moins convaicante que d’autres smartphones pliables, se renforcent.

