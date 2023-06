Google Pixel Fold : quatre jours et déjà un gros problème d’écran

L'un des principaux testeurs anglo-saxons du Google Pixel Fold fait état d'un défaut de conception majeur pouvant compromettre en quelques heures seulement la résistance de la dalle.

Et si l’un des principaux arguments marketing de Google pour son Pixel Fold se retournait contre lui ? La question est désormais posée suite aux observations malheureuses d’un des premiers testeurs de l’appareil, Ron Amadeo journaliste pour ArsTechnica. L’intéressé rapporte en effet que l’écran de son exemplaire de prêt a rendu l’âme, au bout de quatre jours d’une utilisation pourtant légère.

Ron Amadeo résume le naufrage de son Pixel Fold en expliquant que, dans un premier temps, les 10 pixels inférieurs de l’écran se sont éteints, avant que la dalle ne commence à être compromise dans son ensemble. Il rapporte notamment que le côté gauche de l’écran ne répondait plus aux commandes tactiles et qu’un dégradé blanc s’est ensuite étendu inexorablement à sa surface. Une mort progressive de l’affichage due, en partie, au mécanisme de « pliage à plat » revendiqué par Google sur le Pixel Fold.

L’avantage du Pixel Fold serait-il en fait une faiblesse ?

Dans le détail, cette défaillance aurait été causée par une perforation de la bande visible sur le bord de l’écran. Cette dernière serait particulièrement vulnérable aux poussières et autres débris puisqu’elle n’est pas protégée par un film ou par du verre ultrafin flexible, rapporte NotebookCheck. Une vulnérabilité exacerbée par le système de pliage à plat du Pixel Fold lorsqu’il est replié en deux moitiés l’une sur l’autre, estime Ron Amadeo.

Pour lui, les smartphones pliants sont, dans leur ensemble, vulnérables à ce type d’incident… mais du fait de son pliage très serré, le Pixel Fold jouerait encore plus avec le feu que ses concurrents. Et toujours selon le journaliste d’ArsTechnica, aucun soin particulier ne pourrait empêcher ce genre d’incident de se produire sur le nouveau smartphone de Google. Reste donc à savoir comment la firme gérera les demandes de remboursement et les retours qui ne manqueront pas d’affluer si ce problème se confirme à grande échelle.

Quoi qu’il en soit, cette affaire n’est pas sans rappeler les problèmes observés sur la toute première génération de Samsung Galaxy Fold. Ce dernier arborait pour rappel ce qui semblait être un film de protection en plastique, que beaucoup de journalistes et testeurs avaient voulu retirer… sauf qu’il s’agissait en réalité d’une partie intégrante de l’écran. Son décollage s’avérait alors fatal. Un défaut de conception que Samsung avait été contraint de corriger en urgence. Par la suite, la firme a largement amélioré son design jusqu’à délivrer les produits pliants très aboutis qu’on lui connaît aujourd’hui.

