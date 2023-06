Pixel Fold : à peine sorti, déjà beaucoup d’écrans pliables sont cassés

Sorti ce 27 juin, le Pixel Fold souffre déjà de mauvais retours de la part de clients. Une multitude d'entre eux rapporte que l'écran de leur smartphone pliable est déjà cassé, ce qui est inquiétant pour l'avenir de cet appareil de Google.

Ce mardi, le Pixel Fold de Google est sorti dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et en Allemagne. Pourtant, les clients du premier jour rencontrent déjà des problèmes avec leur écran pliant : certains ont leur smartphone pliable déjà cassé.

Des poussières se seraient-elles glissées sous l’écran du Pixel Fold ?

Pour le journaliste d’Ars Technica Ron Amadeo, un minuscule débris s’est sûrement glissé sous l’écran interne, au niveau de la gouttière, entre l’écran et le bord. Nous rapportions déjà hier la mésaventure de cet utilisateur du Pixel Fold. D’autant plus que de base, le Pixel Fold ne se déplie pas entièrement.

Cependant, ça ne semble pas être un cas isolé : The Verge a répertorié plusieurs autres cas similaires. C’est le cas de cet autre propriétaire qui a signalé sur Reddit des petites bosses dans cette même zone de l’écran, « seulement visibles avec l’écran éteint et dans certaines lumières vives », écrit-il. Heureusement, de son côté, l’écran continue de fonctionner.

Un autre utilisateur signale : « ma protection d’écran s’est décollée et il y a de grosses rayures à l’intérieur […] Mais ces lignes me font peur. » Un constat partagé par la journaliste de The Verge Allison Johnson, puisqu’elle a aussi observé des rayures sur son modèle.

Enfin, autre souci technique rencontré : un utilisateur rapporte, toujours sur Reddit, qu’une ligne rose a fait son apparition sur l’écran interne, quelques heures seulement après avoir configuré son Pixel Fold. Google a déclaré via un porte-parole recommander à quiconque ayant un problème de contacter le service client.

Concevoir un smartphone pliable, c’est compliqué

Tous ces incidents ne sont pas sans rappeler la première génération des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip de Samsung. Premiers sur le marché, ils avaient rencontré de forts problèmes de fiabilité. En cause notamment, un film de protection retiré par beaucoup de journalistes, pensant bien faire, mais qui était vital pour garantir le fonctionnement sur smartphone.

Google n’a pas précisé quelles pourraient être les modalités de remboursement pour ses clients impactés. Il s’agit du premier modèle pliable de la marque et il semblerait que la charnière fasse des siennes. Preuve supplémentaire que la première génération d’un nouveau produit n’est que très rarement la meilleure.

