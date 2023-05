Pixel Fold : le smartphone pliant de Google a du mal à se déplier complètement

Pour sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la Google I/O 2023, la multinationale a révélé son premier smartphone pliant : le Pixel Fold. Un produit au format livre qui peut se déplier pour révéler un écran plus grand... mais pas à 100 %.

C’est un petit détail qu’il faudra garder en tête avant d’acheter ce téléphone. Profitant de sa conférence annuelle Google I/O 2023, le géant des technologies a officialisé son premier smartphone pliant, le Pixel Fold.

Un modèle dont on savait déjà beaucoup de choses avant sa sortie, mais qui a malgré tout étonné certains participants de la conférence de Mountain View : même ouvert à fond, l’appareil ne semble pas pouvoir se déplier à plat.

Une observation rapportée par plusieurs spécialistes, rapporte le média en ligne 9to5Google. Leur journaliste sur place et celui d’Android Police ont tous deux noté que le Pixel Fold ne s’ouvrait pas totalement à 180 degrés, mais plutôt à « 176 », « 178 ou 179 » degrés. De notre côté, notre reporter a également constaté cette légère différence, visible en photo.

Des fans de tech trop tatillons ? Peut-être, mais même ce petit degré de différence se remarque en main et au moment de poser le smartphone sur une table. Un phénomène encore plus visible du fait de la bosse des modules photo au dos de sa moitié droite.

1) The "not folding flat" thing:

Pixel Fold *can* fold flat (or nearly flat). But you need to really bend it to get it there – too much for comfort.

Explanation I was given (by an engineer, not PR): they used a high-friction hinge for rigid positioning. This was the tradeoff. pic.twitter.com/0RGBTrMu4E

— Michael Fisher (@Captain2Phones) May 11, 2023