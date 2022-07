Pixel 6 : un nouveau problème inquiétant touche l’écran de l’appareil

Le Pixel 6 de Google semble à nouveau touché par un bug d'origine inconnue. Le problème concerne cette fois l'écran qui affiche de curieux points noirs qui grossissent de façon inquiétante au fil du temps.

Le Pixel 6 n’en est pas à son premier problème malheureusement et la liste de bugs est malheureusement assez longue. Des utilisateurs du dernier smartphone de Google ont eu la fâcheuse surprise de découvrir un nouveau souci alarmant. Des pixels noirs apparaissent soudainement sur leur écran sans crier gare et semblent grossir à mesure que le temps avance.

Ce problème a été signalé sur Reddit, Twitter, mais aussi sur la page d’assistance de Google. Un utilisateur du Pixel 6 Pro se plaint ainsi du problème en précisant que son appareil n’a pas fait l’objet d’une chute ou d’une mise à jour. Des messages en réaction au sien sont venus indiquer le même problème.

I had some dead pixels by the front facing camera. I didn't drop the phone or damage the screen so I have no idea how it happened.

Repair was free under warranty, it just took forever lol. Been using my work Pixel 6 with my TMobile sim in the meantime. pic.twitter.com/lQMGM61pS3

— Joe Hindy (@ThatJoeHindy) April 29, 2022