Google Pixel Fold dévoilé : un enthousiasme palpable, mais des doutes persistants

Google dévoile son Pixel Fold. Le premier smartphone pliable de la marque regorge de promesses, mais il a déjà quelques frustrations dans ses valises.

Pardonnez notre anglicisme, mais nous allons nous permettre d’utiliser le terme hype pour parler du Google Pixel Fold. On utilise ce mot pour évoquer une vague d’engouement à l’approche d’un produit enthousiasmant.

Ainsi, dans le microcosme du milieu de la tech, ces derniers mois, il y avait clairement une hype autour du Pixel Fold. À tel point que Google lui-même n’avait pas pu se retenir de partager une vidéo dévoilant son tout premier smartphone pliable alors que la Google I/O 2023 n’avait pas encore eu lieu.

Cette fois-ci, la conférence dédiée aux développeurs s’est bel et bien tenue à Mountain View et le Pixel Fold fait partie des produits stars officialisés. L’occasion de passer en revue toutes les informations à connaitre.

Le Google Pixel Fold s’inspire de la concurrence

Google se lance pour la première fois dans le grand bain des smartphones pliants, mais il ne réinvente pas la roue pour autant. Le Pixel Fold reprend ainsi le principe d’un smartphone pouvant s’ouvrir comme un livre afin d’être utilisée comme une tablette. Exactement comme le Galaxy Z Fold 4, par exemple.

C’est toutefois surtout l’Oppo Find N2 qui vient à l’esprit en découvrant les visuels du nouveau smartphone. Le Google Pixel Fold propose un format très contenu lorsqu’il est fermé tandis que sa forme tablette possède un ratio 6:5 très carré. Deux points communs avec le modèle d’Oppo.

Les deux écrans du smartphone proposent chacun un affichage Oled et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Celui en façade à une petite diagonale de 5,8 pouces. Elle est par ailleurs protégée par du Gorilla Glass Victus. La dalle à l’intérieur, celle qui se plie, a une diagonale de 7,6 pouces.

Le Google Pixel Fold se targue d’une épaisseur de seulement 6 mm lorsqu’il est ouvert, contre 12 mm quand on le laisse fermé.

Au dos du smartphone, on peut voir que le Pixel Fold tente de respecter l’identité visuelle des smartphones de Google. Cependant, le bloc photo ne s’étend pas sur toute la largeur.

Le Google Pixel Fold promet ainsi d’être très intéressant à utiliser. Hélas, difficile de passer à côté des imposantes bordures autour de l’écran interne. On voit notamment que le constructeur a intégré une caméra au-dessus de la dalle, alors que l’on aurait pu espérer un poinçon plus discret.

Voici aussi deux éléments importants à savoir :

le lecteur d’empreintes est positionné sur le côté (sur le bouton de déverrouillage) ;

le Google Pixel Fold résiste à l’eau, il est certifié IPX8.

Google soigne l’expérience logicielle

Google est très attaché à son interface Pixel sur Android. Or, sur un smartphone pliable, il faut évidemment penser à quelques fonctions pour exploiter à fond le format particulier.

Dans cette optique, Google indique avoir collaboré avec pléthore de développeurs pour s’assurer que les applications les plus populaires soient bien optimisées pour ce smartphone. Cela n’est pas sans rappeler le travail similaire abattu par Samsung.

Sur le Pixel Fold, plusieurs fonctionnalités sont mises en lumière. Tout d’abord, le mode baptisé « Tabletop ». C’est exactement le même principe qu’un Flex Mode : le smartphone peut être utilisé en position assise. Il scinde ainsi l’affichage des apps compatibles en deux parties. Par exemple : l’affichage du contenu sur la moitié haute, les boutons d’interaction sur la partie inférieure.

Le multitâche est aussi à l’honneur. Google vous invite à profiter du format carré de l’écran interne pour afficher deux applications à la fois. Vous pouvez gérer cette partition d’écran avec une barre des tâches dédiée qui permet notamment de glisser-déposer des fichiers d’une app à l’autre.

Tout smartphone pliable qui se respecte donne la possibilité de prendre une photo tout en affichant le retour image sur l’écran externe. Cela permet de prendre un selfie avec la meilleure qualité de caméra ou, à la personne que vous photographiez, de vérifier sa pose avant le cliché.

Évoquons rapidement l’original « Dual Screen interpreter mode ». Cette option permet de discuter avec une personne ne parlant pas votre langue. Le grand écran interne se scinde en deux, vous parlez, vos paroles s’affichent sur une moitié, sont traduites sur l’autre moitié ainsi que sur la dalle externe pour que votre interlocuteur puisse lire.

Quelques caractéristiques techniques

Le Google Pixel Fold a un total de cinq capteurs photo. Trois à l’arrière : avec une caméra principale de 48 Mpx accompagnée d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Ensuite, il y a deux capteurs pour les selfies : un à l’intérieur et en façade.

À l’intérieur, on trouve une puce Google Tensor G2 et un espace de stockage de 256 ou 512 Go selon la version sélectionnée.

Quant à la batterie, Google n’a pas encore communiqué la capacité à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais la marque promet plus de 24 heures d’autonomie sur le Pixel Fold.

Disponibilité et prix du Google Pixel Fold : les frustrations

Malgré quelques incertitudes, il y a de quoi être enthousiaste à l’annonce de ce Google Pixel Fold. Même si ses produits peinent à s’imposer sur le marché, la firme de Mountain View est un immense géant de la tech et développe Android. La sortie du Google Pixel Fold représente donc forcément un événement important pour l’avenir des smartphones pliables qui gagne ainsi encore un peu plus en crédibilité. Mais il y a un hic. Deux hics même.

Tout d’abord, le Google Pixel Fold affiche un tarif démarrant à 1899 euros, soit près de 100 euros de plus que le Galaxy Z Fold 4. Cela augure des ventes assez anecdotiques. Ensuite, il faut savoir que ce téléphone ne sortira que dans quelques pays… dont la France ne fait pas partie.

Une première génération

Tout porte à croire qu’il s’agit vraiment d’une première génération visant à tester un peu les eaux et recueillir des retours d’une poignée d’utilisateurs et utilisatrices. Ce travail devrait ensuite permettre aux prochaines générations d’être à la fois plus compétitives et davantage disponibles à travers le monde. Aucune date précise de commercialisation n’a été indiquée.

NB. Notre journaliste Omar participe à la Google I/O à Mountain View dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Google.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).