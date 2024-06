Google Pixel 9 : un premier benchmark étonnant pour son Tensor G4

De telles avancées pourraient mettre un bémol à la prochaine génération de Pixel 9. Certains consommateurs pourraient bien encore vouloir patienter une année supplémentaire pour avoir un produit taillé sur mesure pour Google. Balançons tout de même notre propos. Si la différence entre les Pixel 7 et Pixel 8 n’était pas si tranchée, les Pixel 9 auront pour eux un design tout neuf et surtout un nouveau modèle dans la gamme, offrant une plus grande diversité.