La puce du Pixel 9 pourrait enfin corriger ce gros soucis des smartphones Google

Un média coréen rapporte que Google profiterait d'une nouvelle méthode de conception vouée à ses processeurs mobiles Tensor. Elle permettrait notamment au futur Tensor G4 de gagner en efficacité énergétique, mais aussi d'améliorer sa gestion des températures.

Sans surprise, Google continuerait de collaborer avec Samsung Foundry pour la conception de ses prochaines puces Tensor. Ce qui se prĂ©cise aujourd’hui, c’est que la firme profiterait de certaines des dernières technologies du fondeur corĂ©en pour mettre au point le processeur mobile de ses futurs smartphones Pixel.

D’après des informations Ă©manant de « sources au sein de l’industrie » et rapportĂ©es par le Financial News, Google et Samsung seraient Ă pied d’Ĺ“uvre sur le nouveau Tensor G4. La puce pourrait notamment compter sur la gravure en 4 nm de Samsung Foundry, mais aussi et surtout sur une nouvelle mĂ©thode de conditionnement surnommĂ©e « FOWLP » (pour « Fan-out Wafer Level Packaging »). Cette solution permettrait au Tensor G4 de profiter d’une meilleure efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique par rapport aux anciennes puces Tensor, mais Ă©galement de lui offrir une meilleure gestion thermique.

Google et Samsung Foundry une nouvelle fois main dans la main

Notons que l’utilisation de cette mĂ©thode ne serait pas (tout Ă fait) une première. L’annĂ©e dernière dĂ©jĂ , le Tensor G3 des Google Pixel 8 avait pu s’appuyer sur une variante de cette technologie pour s’amĂ©liorer par rapport Ă la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration en termes de gestion des tempĂ©ratures et de la chauffe. Le Tensor G4 pourrait nĂ©anmoins faire encore mieux sur ce point.

S’amĂ©liorer en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et sur le plan thermique, serait d’ailleurs la principale raison d’ĂŞtre du futur Tensor G4. Si l’on s’en tient Ă de prĂ©cĂ©dentes rumeurs, ce SoC serait en effet une « simple » Ă©volution du Tensor G3 actuel. Il ne faudrait donc pas s’attendre en 2024 Ă une montĂ©e en performances notable des Pixels 9.

Les vraies nouveautĂ©s devraient en revanche se concrĂ©tiser avec l’arrivĂ©e du Tensor G5, attendu sur les Pixel 10 en 2025. Cette puce profiterait pour sa part de nouveautĂ©s architecturales majeures, et il se murmure que pour passer Ă la vitesse supĂ©rieure en termes de puissance et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, Google passerait cette fois chez TSMC… de manière Ă exploiter son procĂ©dĂ© de gravure en 3 nm « N3E ».