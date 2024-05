Trois Google Pixel 9 confirmés en photos et le Pixel 9 Pro n’est pas si petit que ça

Rozetked avait déjà diffusé il y a quelques semaines des premiers clichés des Pixel 9. Aujourd'hui, le site russe réitère en publiant une nouvelle flopée de photos des trois smartphones haut de gamme de Google de 2024.

Rozetked avait déjà diffusé il y a quelques semaines des premiers clichés du Pixel 9 Pro. Aujourd’hui, le site russe réitère en publiant une flopée de photos de l’ensemble de la gamme de fin d’année de Google.

Et elles viennent confirmer l’existence de trois modèles pour cette année : Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. On apprend dans le même temps qu’ils mesurent respectivement 6,24 pouces, 6,34 pouces et 6,73 pouces. Alors que l’on imaginait jusqu’alors que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro partageraient un même écran, il diffèrerait finalement de 0,1 pouce.

Google Pixel 9 // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro XL // Source : Rozetked

Des Pixel 9 Pro semblables aux iPhone 15 Pro, en plus grand

Gâtés, nous avons également des photos comparatives avec les iPhone 15 Pro. Le Pixel 9 Pro paraît sensiblement plus long que l’iPhone 15 Pro. La différence est moins flagrante entre le Pixel 9 Pro XL et l’iPhone 15 Pro Max.

Google Pixel 9 Pro, iPhone 15 Pro // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro, iPhone 15 Pro // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro XL, iPhone 15 Pro Max // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro, iPhone 15 Pro

Autre mise en situation, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro s’affichent aux côtés de Pixel 8 et Pixel 7. Là, pas de doute, le Pixel 8 reste le plus petit de tous. En revanche, pour les dimensions, on s’approche d’un Pixel 7. Le design changerait cependant toute la prise en main. En effet, les Pixel 9 montrent des angles nettement arrondis, aspect encore plus accentué que sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Et Google miserait tout sur la platitude cette année : écran plat, dos plat et bords plats. Un iPhone sous Android en quelque sorte. A titre personnel, je préfère des bords galbés, plus confortables lorsque le téléphone est posé au creux de la main.

Et un avantage que pourraient avoir les Pixel 9 Pro, c’est leur finition arrière. On aurait droit à un verre mat moins sensible aux traces de doigts et moins glissant qu’un dos brillant dont hériterait le Pixel 9.

Le téléobjectif toujours exclusif aux Pixel Pro

Bien entendu, la signature de Google se manifeste encore avec le bloc photo en forme de barre. Comme sur les précédentes fuites, il est toujours horizontal, mais avec des bords arrondis et surtout ne traverse plus le smartphone de part en part.

Il diffèrerait encore entre le modèle basique et les modèles Pro. Tous auraient un capteur grand-angle et un ultra grand-angle, tous deux en 50 mégapixels. En revanche, Google réserverait toujours son téléobjectif x5 (50 Mpx) aux smartphones les plus haut de gamme.

Rien ne le confirme, mais on imagine assez que tous ces Pixel 9 fonctionneront sur un Tensor G4, nouvelle puce de Google. En revanche, la source de Rozetked avance qu’ils ne disposeraient pas de la même quantité de RAM. Le stockage ne serait quant à lui que de 128 Go. Avec un Pixel 8a de milieu de gamme proposé en 128 et 256 Go, on a des doutes sur cette partie.

Pixel 9 (Tokay) – 12 Go de RAM, 128 Go de ROM

Pixel 9 Pro (Caïman) – 16 Go de RAM, 128 Go de ROM

Pixel 9 Pro XL (Komodo) – 16 Go de RAM, 128 Go de ROM

La Google I/O 2024 se tiendra ce soir. Google a déjà présenté son Pixel 8a qui sera d’ailleurs lancé à cette occasion. Si l’on y parlera sans nul doute de Gemini et d’Android 15, il se pourrait aussi que Mountain View choisisse de profiter de cet évènement pour officialiser ses Pixel 9.