Voici le Google Pixel 9 Pro : ces photos confirmeraient un gros changement de design

Parmi les trois Pixel 9 attendus cette année, c'est le Pixel 9 Pro qui semble se montrer aujourd'hui. Posé à côté d'un iPhone 14 Pro Max, il détonne !

Des photos du Pixel 9 Pro viennent d’être publiées par Rozetked. Le média russe précise les avoir obtenues par une source anonyme.

Aux dernières nouvelles, OnLeaks nous avait indiqué qu’il y aurait trois Pixel 9 cette année : un Pixel 9, un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL. La nouveauté du Pixel 9 Pro serait d’être plus petit que les Pixel Pro de ces dernières années. Une réduction de taille qui apparaît nettement sur les clichés publiés par Rozetked.

Sur deux photos, le Pixel 9 Pro est exposé à côté d’un iPhone 14 Pro Max. Pour rappel, ce modèle d’Apple mesure 6,7 pouces de diagonale. Et le probable Pixel 9 Pro – largement reconnaissable à son module photo restylé – paraît bien petit à côté, bien loin d’un Pixel 8 Pro.

Vers trois Pixel 9 en 2024 ?

Pour rappel, si l’on en croit OnLeaks, Google sortirait son prochain smartphone haut de gamme en trois versions :

Le Pixel 9 qui succèdera au Pixel 8 avec un écran de 6,03 pouces et deux caméras arrière ;

Le nouveau Pixel 9 Pro avec un écran de 6,1 pouces et une triple caméra arrière ;

Et le successeur du Pixel 8 Pro, le Pixel 9 Pro XL avec un écran de 6,7 pouces et une triple caméra arrière.

Avec un écran de 6,1 pouces, le Pixel 9 Pro boxerait directement avec l’iPhone 16 Pro s’il conserve la taille d’écran de sa gamme. A priori, il ne devrait se différencier de sa version XL que par la taille et la taille de la batterie, de fait. Il embarquerait le nouveau Tensor G4 compatible satellite grâce au modem Exynos 5400. Côté RAM, il faudrait tabler sur 16 Go, soit une belle augmentation de 4 Go par rapport aux générations précédentes. Depuis le Pixel 6 Pro, on n’avait que 12 Go au maximum.

Le Pixel 9 Pro devrait être présenté et lancé à l’automne, conjointement avec Android 15 dont on attend de connaître les fonctions IA qu’on peut espérer découvrir lors de la Google I/O en mai.