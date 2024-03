iPhone 16 Pro : la puce Apple A18 Pro devrait débloquer plein de nouvelles fonctions

Ça se confirme, le processeur A18 Pro des futurs iPhone 16 Pro serait taillé spécifiquement pour porter les fonctionnalités d'IA attendues sur les prochains smartphones d'Apple. Sur ce terrain, la puce évoluerait beaucoup vis-à-vis de l'actuel A17 Pro.

Avec quelques mois de retard sur son concurrent Samsung, Apple embrayerait significativement sur l’IA avec sa nouvelle génération d’iPhone. Pour porter les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle attendues avec iOS 18, Apple musclerait sans surprise son jeu sur le plan matériel… notamment au travers de son futur processeur A18 Pro.

Attendu sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, ce SoC de nouvelle génération miserait en effet sur une architecture beaucoup plus adaptée à l’IA que celle de l’actuelle puce A17 Pro. Une piste qui avait déjà été évoquée par certaines sources, et qui prend un peu plus d’épaisseur encore cette semaine. Dans une note adressée aux clients du cabinet Haitong International, pour lequel il travaille, l’analyste Jeff Pu a en effet insisté sur les progrès qu’Apple ferait cette année en ce qui concerne la prise en charge de l’IA.

L’Apple A18 Pro : un crack en IA ?

« Nos observations de la chaîne d’approvisionnement, nous permettent de constater une demande croissante pour l’A18 d’Apple, alors que le volume de production pour l’A17 Pro s’est stabilisé depuis février », commence par expliquer Jeff Pu, confirmant ainsi que la production des puces vouées à l’iPhone 16 Pro gagne progressivement en volume. « Nous notons que l’A18 Pro d’Apple, avec un GPU à 6 coeurs, disposera d’un plus grand die (par rapport à l’A17 Pro), ce qui pourrait être une tendance destinée à l’informatique d’intelligence artificielle de pointe », poursuit-il.

Cette taille de die plus importante pour l’A18 Pro est plutôt bon signe. Cela signifie que la puce sera plus grande de manière à comporter plus de transistors… ou pour accueillir des composants spécialisés. En l’occurrence, c’est plutôt cette seconde piste qu’il faudrait retenir.

Apple tablerait logiquement sur un NPU plus conséquent qu’auparavant, capable de se montrer plus agile et plus performant pour calculer en local (directement sur l’iPhone et non dans le Cloud) de l’IA générative, par exemple. Les observations de Jeff Pu font par ailleurs écho à de précédentes fuites indiquant que l’A18 Pro « augmenterait considérablement son nombre de cœurs de calcul d’IA intégrés ».

Pour rappel, l’A18 Pro sera quoi qu’il en soit gravé en 3 nm par TSMC. Une finesse de gravure qui serait d’ailleurs employée autant pour cette puce « Pro » que pour les processeurs A18 « classiques » des iPhone 16. Notons enfin qu’Apple devrait nous en dire plus sur ses projets concernant l’IA sur iOS, 18 lors de sa WWDC 2024, attendue en juin prochain.