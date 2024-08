Pas d’Android 15 pour les Pixel 9 au lancement, ce serait une première chez Google

Les Pixel 9 doivent porter haut et fort Android 15 et pourtant, il se pourrait qu’ils débutent leur vie avec Android 14 en poche uniquement.

Lancé une nouvelle gamme de smartphones avec une vieille version de son logiciel, ce serait du jamais vu chez Google. Et pourtant, si l’on en croit Android Headlines, ce serait le cas cette année avec les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold.

Habituellement, les nouvelles versions d’Android sont déployées en août, septembre ou octobre. Android 14 a été le plus pressurisé avec une sortie décalée à cause de bugs gênants, mais a tout de même été lancé en même temps que les Pixel 8.

La dernière version bêta d’Android 15 a été publiée il y a quelques semaines. Si l’on consulte le calendrier de Google, la version finale peut sortir entre aujourd’hui et octobre prochain.

Le lancement avancé des Pixel 9

Mais il y a un chamboulement dans le programme de Google qui pourrait justifier le retard d’Android 15 sur les Pixel 9. À l’accoutumée, la firme de Mountain View présente sa nouvelle ligne de smartphones en octobre, soit après Apple.

Pour 2024, on a eu droit à un retournement de situation puisque ce rendez-vous Made by Google a été avancé au 13 août, soit deux mois plus tôt que les années précédentes. Autant dire qu’il faut mettre les bouchées doubles pour que tout soit prêt à temps.

Et Android 15 ne sera peut-être pas finalisé à ce moment, ce qui expliquerait un lancement des Pixel 9 sous Android 14 pendant un court laps de temps.

Bien entendu, cette information est à prendre avec une pincée de sel. Aucune rumeur n’est infaillible.

Une mise à jour en moins à prévoir ?

Mais si c’est vraiment le cas, ça soulèvera une question importante au sujet des mises à jour. Google a un programme actuel de 7 ans de mises à jour tant de versions majeures que de sécurité. Si les Pixel 9 sortent en Android 14, la mise à jour vers Android 15 leur sera-t-elle décomptée de ces fameux 7 ans ?