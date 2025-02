Google améliore Video Boost sur certains Pixel, mais faites très attention à votre stockage

Google simplifie l’utilisation de Video Boost, son outil d’amélioration vidéo, sur les Pixel 8 Pro, 9 Pro et 9 Pro XL. Une évolution pratique, mais qui pourrait saturer rapidement l’espace de stockage des appareils.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

D’après plusieurs utilisateurs Reddit, la fonctionnalité Video Boost, auparavant à activer manuellement avant chaque enregistrement, reste désormais active par défaut sur les Pixel les plus récents. Un changement qui élimine une contrainte majeure : oublier d’activer Video Boost dans l’appareil photo. Les vidéos sont ensuite traitées via les serveurs cloud de Google, qui ajustent couleurs, luminosité, stabilisation et réduisent le bruit. Un processus gourmand en ressources, mais produisant des résultats plus professionnels.

Cependant, cette automatisation a un coût. Les fichiers générés, déjà volumineux en 4K, deviennent encore plus lourds après traitement. Même en passant en Full HD, les vidéos optimisées consomment davantage d’espace local et sur les serveurs de sauvegarde. Un nouveau dilemme pour les utilisateurs.

Qualité vidéo contre gestion du stockage

Si Google réserve Video Boost à ses modèles Pro, l’arrivée récente de Gemini Nano sur les Pixel 8 et Pixel 8a laisse entrevoir une extension future. Pour l’instant, seuls les appareils haut de gamme bénéficient de cette puissance de calcul externalisée. La fonctionnalité reste donc un argument premium, malgré ses inconvénients.

Les retours utilisateurs sur les réseaux sociaux sont partagés. Si l’activation automatique est saluée, certains redoutent une gestion fastidieuse du stockage. Google propose bien une option Full HD pour réduire le temps de traitement et la taille des fichiers, mais celle-ci nécessite une manipulation manuelle avant chaque enregistrement, un réflexe qui pourrait être difficile à adopter.

Enfin, cette mise à jour ne semble pas encore généralisée. Certains Pixel 8 Pro, même à jour, nécessitent toujours une activation manuelle. Comme souvent, Google déploierait la nouveauté par étapes. Une prudence qui n’évitera pas aux utilisateurs de surveiller leur espace disque… ou d’investir dans un abonnement cloud supplémentaire. C’est peut-être d’ailleurs exactement ce que cherche à faire Google en imposant une telle fonctionnalité par défaut.