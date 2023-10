Le Video Boost du Pixel 8 Pro arrivera-t-il sur le Pixel 8 ? Peut-être selon Google

La fonction Video Boost est pour le moment réservée au Pixel 8 Pro. Mais selon Google, l'option pourrait bien se retrouver un jour sur le reste de la gamme.

L’une des grandes fonctionnalités exclusives du Pixel 8 Pro est le Video Boost, qui exploite la puissance du cloud de Google ainsi que de ses propres algorithmes de machine learning pour améliorer votre vidéo image par image. L’opération est lourde en ressources et consiste en résumé à ajouter le traitement HDR+ à votre vidéo, tout en offrant la possibilité d’utiliser le Mode nuit jusqu’à maintenant réservé aux photos.

Mais pourquoi cette fonctionnalité n’est-elle pas aussi incluse dans le Pixel 8 qui utilise la même puce Tensor G3 ? Argument marketing ou limitation technique ?

Le Video Boost, une opération couteuse pour Google

Interrogé par le site Android Authority, Google a rappelé que le traitement Video Boost nécessite un traitement via le cloud et non en local. Ce qui occasionne bien sûr des coûts de fonctionnement très élevés pour la firme, qui devra traiter sur ses propres serveurs des millions d’images et vidéos par jour. Ces coûts exploseraient si les utilisateurs du Pixel 8 classique avaient aussi accès à cette option.

Mais une lueur d’espoir subsiste dans les propos de Soniya Jobanputra, directrice produit chez Google, qui déclare au média spécialisé que Google a estimé dans un premier temps que Video Boost « compte tenu de ce qu’elle permet et de ce qu’elle apporte à nos utilisateurs » devrait avant tout faire son apparition dans « le haut de gamme de notre portefeuille produits ». Et puis, cela fait un bon argument marketing en faveur du Pixel 8 Pro, il faut l’avouer.

Cependant, elle ne semble pas fermer la porte à une implémentation sur le Pixel 8 : « Nous voulons apprendre de nos utilisateurs, obtenir un retour d’expérience, pendant nous modifions et perfectionnons cette expérience avant qu’elle puisse se retrouver dans le reste de la gamme ».

S’il ne faut jamais dire jamais, il faut aussi être un peu patient : Video Boost débarquera en décembre sur le Pixel 8 Pro.