Nouvel abonnement Nintendo Switch Online : prix dévoilé, DLC Animal Crossing intégré

L'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui comprend déjà des jeux N64 et Mega Drive, intègre aussi le tout nouveau DLC Animal Crossing : New Horizons baptisé Happy Home Paradise. Le prix de l'offre a aussi été officialisé.

Il y a peu, un nouvel abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel était dévoilé. Ce dernier inclut des jeux Nintendo 64 et Mega Drive. Nous n’avions toutefois pas encore le prix de cette formule. À l’occasion d’une conférence dédiée au jeu Animal Crossing : New Horizons, cette information a été révélée.

Pourquoi avoir attendu un événement dédié à l’un des jeux les plus populaires de la Switch ? Tout simplement parce que l’abonnement en question comprend le DLC Happy Home Paradise tout fraîchement annoncé pour Animal Crossing : New Horizons.

Pour le dire autrement, votre abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel vous permettra d’accéder non seulement à des jeux rétrogaming de N64 et Méga Drive, mais aussi au tout nouveau DLC.

Le prix de l’abonnement

Et le prix dans tout ça ? Nintendo France annonce un tarif de 39,99 euros par an pour l’abonnement individuel et de 69,99 euros par an pour la formule familiale. À titre indicatif, le fameux DLC de Animal Crossing, seul, est vendu au prix conseillé de 24,99 euros. Ce nouveau contenu Happy Home Paradise invite les joueurs à gérer un hôtel resort en s’assurant que les clients soient satisfaits.

La stratégie de Nintendo Switch Online + Pack additionnel

La stratégie de Nintendo promet d’être intéressante à suivre. En intégrant des DLC dans son abonnement Switch Online, la marque japonaise cherche sans doute à convaincre les utilisateurs de souscrire tout en en faisant en sorte qu’ils continuent de payer pour les jeux principaux.

Ça ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais c’est malin de la part de Nintendo qui, on le rappelle, a récemment lancé sa Switch OLED.