Nintendo Switch Online + Pack additionnel : la N64 et la Mega Drive arrivent sur Switch avec manettes et abonnements

Nintendo a dévoilé un nouvel abonnement payant pour la Nintendo Switch. Il va permettre d'accéder à un catalogue de jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive.

Difficile d’imaginer que Sega était un concurrent si féroce de Nintendo dans les années 80 et 90 après le dernier Nintendo Direct. Le rapprochement entre les deux marques historiques japonaises n’est pas nouveau, mais a pris un nouveau pas important lors de la conférence.

Nintendo a en effet dévoilé son nouveau service « Nintendo Switch Online + Pack additionnel » qui va permettre d’accéder à un catalogue Nintendo 64 et un catalogue Sega Mega Drive.

Des jeux mythiques à découvrir sur Nintendo Switch… dans leur jus

On ne parle pas ici d’une éventuelle collection de remaster, mais simplement de l’accès à travers de l’émulation, en rétrocompatibilité, à un catalogue de jeux disponibles par le biais d’un abonnement. On pourra donc découvrir peu ou prou ces jeux comme à l’époque de leur lancement. Nintendo devrait toutefois rajouter un mode de jeu en ligne pour certains titres, comme on l’imagine Mario Kart 64.

Côté Nintendo 64 on pourra ainsi découvrir des jeux comme Super Mario 64, Mario Kart 64 ou encore The Legend of Zelda Ocarina of Time. D’autres jeux Nintendo 64 feront leur arrivée ensuite, avec notamment ces titres (mais la liste n’est pas exhaustive) :

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

La surprise de ce Nintendo Direct c’est surtout l’accès à un catalogue Mega Drive, celui d’une ex-console concurrente donc. On pourra jouer à l’excellent RPG tactique Shining Force, au jeu d’action Strider ou encore à l’ancêtre du twin stick shooter, Gunstar Heroes. Étrangement, Sonic The Hedghog n’est pas listé dans le catalogue, mais c’est bien le cas de l’épisode 2 de la série avec Tails.

Lancement en octobre, prix à découvrir

Le service Nintendo Switch Online + Pack additionnel sera disponible dès la fin du mois d’octobre à un tarif qui reste à déterminer. Nintendo a tout de même précisé qu’il ne s’agissait que d’un seul nouvel abonnement qui comprendra du même coup les jeux Nintendo 64 et les jeux Mega Drive. Il ne faudra donc pas faire un choix entre les « pack additionnels ». Ils seront tous compris dans la nouvelle offre.

Des manettes pour accompagner

Pour aller avec ce tout nouvel abonnement, Nintendo a dévoilé deux nouvelles manettes pour la Nintendo Switch. On aura donc le droit à une manette Nintendo 64 et une manette Sega Mega Drive. Dans les deux cas, il s’agit évidemment de manettes sans fil, contrairement aux manettes de l’époque.

Elles seront commercialisées à 49,99 euros chacune en France.

Difficile de pouvoir analyser complètement cette nouvelle offre de service proposée par Nintendo sans connaitre le tarif et la liste complète des jeux qui seront proposés. Ce sera sans doute une bonne manière de (re)découvrir certains des jeux les plus importants de leur génération.