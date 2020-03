Animal Crossing New Horizons : comment utiliser son smartphone pour discuter facilement avec ses amis

Le jeu Animal Crossing New Horizons est un succès sur Switch et permet de jouer facilement entre amis. En revanche, pour les communications, il vaut mieux passer par un smartphone avec la fonction Nook Link. Voici comment.

Le jeu Animal Crossing New Horizons est rapidement devenu le symbole du confinement. Facilement accessible sur Nintendo Switch, c’est un jeu qui permet d’avoir une bouffée d’air frais et d’inconscience.

Sans rentrer dans les détails, ce jeu vous permet de gérer une île déserte et paradisiaque dans lequel vous pourrez créer votre petite maison et inviter des animaux anthropomorphes (et très mignons) à vous rejoindre pour construire une petite communauté insulaire.

Dans Animal Crossing, chaque Nintendo Switch est associé avec une île, partageable entre les joueurs d’une console. Il est aussi possible de voyager sur d’autres îles, gérées par ses amis en ligne ou en local. En cette période particulière, c’est évidemment la fonction en ligne qui est privilégiée.

Problème, les interactions entre joueurs sont assez limitées dans le jeu, et il est surtout possible d’utiliser un chat textuel peu pratique avec le clavier virtuel de la Nintendo Switch. Heureusement, un smartphone peut prendre le relai.

Le service NookLink à la rescousse

Bien sûr pour communiquer avec ses amis il est possible d’utiliser une application tout à fait classique comme WhatsApp ou Discord, mais ici nous allons regarder de plus près le service Nook Link.

Il s’agit du service de synchronisation mis en place par Nintendo pour utiliser son smartphone avec Animal Crossing. Vous y retrouvez plusieurs fonctions, comme la possibilité d’importer des motifs depuis Internet ou les jeux Animal Crossing New Leaf et Animal Crossing Happy Home Designer.

La fonction qui nous intéresse présentement, c’est celle de chat, qui permet d’utiliser le clavier de son smartphone pour converser avec ses amis.

Configurer NookLink

Pour configurer Nook Link, il faut être abonné au service Nintendo Switch Online. Cet abonnement est de toute façon nécessaire pour jouer avec ses amis en ligne.

Si vous êtes déjà abonné, voici la marche à suivre.

D’abord, retournez à l’écran titre d’Animal Crossing en appuyant sur la touche « - » du Joy-Con gauche.

Une fois cela fait, appuyez de nouveau sur la touche « - » pour accéder aux paramètres du jeu, gérés par Tom Nook en personne.

Choisissez de configurer les paramètres NookLink et suivez les instructions de Tom Nook.

Il vous faudra télécharger et installer l’application Nintendo Switch Online sur votre smartphone et vous connecter avec votre compte Nintendo.

Nintendo Switch Online Télécharger gratuitement

Une fois que c’est fait, il suffit de choisir Animal Crossing New Horizon dans l’application mobile pour accéder au Nook Link et son interface rappelant celle d’un Nookphone.

Les deux fonctions les plus intéressantes de l’application sont celles permettant le chat par texte et la possibilité d’intégrer des motifs personnalisés au jeu simplement en scannant un QR Code.