Nintendo Switch Online : vous pouvez désormais obtenir des récompenses en réalisant des missions

Nintendo lance une nouvelle fonction pour son service Nintendo Switch Online. Vous allez pouvoir gagner des récompenses en réussissant des missions. De quoi embellir notamment vos pages profil sur Switch.

Si vous étiez un joueur de Nintendo 3DS et Wii U, vous avez sans doute amplement bénéficié du programme My Nintendo qui permettait de gagner des points et de les échanger contre des récompenses (bons d’achat, réductions, thèmes, jeux, etc.). Les joueurs de Nintendo Switch abonnés au Nintendo Switch Online peuvent désormais en profiter également.

La marque japonaise, qui va stopper progressivement les avantages des joueurs de Nintendo 3DS et Wii U, semble sur le point de basculer le programme My Nintendo vers son service sur abonnement.

Des icônes et des arrière-plans à récupérer

De nouvelles fonctions sont apparues dans le menu Nintendo Switch Online qui ajoutent notamment des missions et récompenses depuis l’Accueil. Cela va de la sauvegarde de données à la lecture de jeux spécifiques en passant par l’utilisation du jeu en ligne. En réalisant ces actions, vous pouvez glaner des points My Nintendo Platine et les cumuler pour les échanger contre des objets de personnalisation de profil (arrière-plan, icônes, cadres, etc.).

Pour le moment, la personnalisation ne concerne que deux jeux : Super Mario Odyssey et Animal Crossing : New Horizons. Mais il est aussi possible de réaliser des missions sans être abonné au Nintendo Switch Online et d’obtenir des points Platine malgré tout. Il faut pour cela aller sur le site My Nintendo en tapant l’adresse ou par le biais du QR Code proposé dans le menu.

Comment en profiter ?

Il faut que vous soyez abonnés au Nintendo Switch Online.

Connectez votre compte sur votre Nintendo Switch et cliquez sur l’icône.

Allez dans « Missions et récompenses ».

Dans la barre du haut, cliquez sur « Ordres de mission ». La liste des missions disponibles apparaît ainsi que votre progression.

Une fois que vous avez cumulé suffisamment de points, revenez sur le menu « Missions et récompenses ». Choisissez le jeu et échangez vos points.

À noter que les points sont valables six mois après leur obtention.

