Attention, la Nintendo Switch 2 n’est pas compatible avec la canicule

La Nintendo Switch 2, comme d’autres consoles portables, ne supporte pas les fortes chaleurs sur la durée. La console dispose d’un système de protection qui ne devrait s’activer que dans les situations les plus extrêmes.

La Nintendo Switch 2

Depuis la semaine dernière, un épisode de canicule modéré traverse le territoire français avec des températures pouvant avoisiner les 35 degrés.

Une telle chaleur n’est malheureusement pas compatible avec de nombreux appareils électroniques, dont les éventuels de refroidissement font beaucoup pour en refroidir des puces de plus en plus puissantes.

C’est le cas de la Nintendo Switch 2, dont la température idéale de fonctionnement n’est pas prévue pour les intenses chaleurs du monde extérieur.

Pas plus de 35 degrés pour la Switch 2

Comme ce fut le cas pour la Nintendo Switch première du nom, la Switch 2 doit être utilisé dans des conditions de température ambiante précises pour fonctionner normalement.

Nintendo précise (via Polygon) que la console doit être utilisée dans une « localisation entre 5 et 35 degrés Celsius ». En cas de forte chaleur, la température de la console pourra, elle aussi, augmenter et occasionner des comportements non voulus.

Un système de veille automatique pourrait en effet s’activer pour prévenir toute surchauffe et dommage des composants internes. Cette protection intervient notamment lorsque les différentes grilles d’expulsion d’air sont bloquées ou lorsque la température augmente au-delà des limites de la console.

Nintendo adopte ici un système différent de Valve avec son Steam Deck, qui abaisse les fréquences d’horloge de son SoC avant de s’éteindre lorsque la température ambiante atteint 40,5 degrés Celsius.

En réalité, les températures françaises ne sont pas assez « stables » dans leur chaleur pour occasionner ce type de dommage, à l’instar des États-Unis ou du Japon. Pour le moment.