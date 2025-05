Parfait pour la création de contenu en nomade, ce Lenovo Yoga Slim 7 voit son prix chuter de 320 € grâce à ce code promo

Ultra-fin, costaud et dĂ©jĂ dans l’ère de l’IA : ce Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 mise sur un processeur Ryzen AI de dernière gĂ©nĂ©ration, 32 Go de RAM et une belle dalle 2.8K OLED. Le tout dans un format 14 pouces pensĂ© pour la mobilitĂ©, sans rogner sur les perfs. En temps normal, il se trouve Ă 1 199 euros, mais aujourd’hui au dĂ©tour d’une promotion, il est Ă 879,99 euros dans la boutique Boulanger sur Rakuten via un code promo.

La frontière entre ultraportable et station de travail mobile s’estompe de plus en plus, et ce Yoga Slim 7 14AKP10 en est une parfaite illustration. Lenovo a mis ici tout ce qu’il faut pour offrir un laptop premium sans tomber dans l’excès de prix : nouvelle puce Ryzen AI 7, gravée en 4 nm, 32 Go de RAM LPDDR5X, et un SSD NVMe de 512 Go pour la réactivité. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est cette nouvelle génération de processeur AMD.

Avec son NPU intĂ©grĂ© (Neural Processing Unit), le Ryzen AI 7 n’est pas juste performant : il anticipe les usages orientĂ©s IA, de l’amĂ©lioration d’image en local Ă l’optimisation Ă©nergĂ©tique intelligente. Une manière de voir venir les prochaines annĂ©es sans changer de machine dans 12 mois avec un prix plus doux qu’Ă l’accoutumĂ© grâce un Ă un code sur Rakuten.

Les bons points de Lenovo Yoga Slime 7 14AKP10

Une dalle OLED Full HD en 60 Hz

Un duo Ryzen AI 7 et 32 Go de RAM en LPDDR5X

Un SSD de 512 Go

Au lieu de 1 199 euros, le Lenovo Yoga Slime 7 14AKP10 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 879,99 euros sur Rakuten avec le code CLUBR20

Une machine taillĂ©e pour le futur… sans attendre demain

Le Yoga Slim 7 n’est pas juste rapide, il est aussi agréable à regarder. Il embarque une dalle OLED 2.8K (2880 x 1800 px) au format 16:10. La technologie OLED permet un contraste quasi infini, avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes, idéal pour le contenu HDR ou la retouche photo.

Le format 14 pouces, bien contenu, reste ultra-portable. Avec 1,39 kg sur la balance et un châssis en métal finement usiné, ce Lenovo se glisse facilement dans un sac sans tirer sur l’épaule. C’est le genre de machine qu’on peut trimballer partout, en sachant qu’elle tiendra la route côté autonomie comme côté performances.

Et Lenovo ne s’est pas arrĂŞtĂ© lĂ . L’écran est certifiĂ© VESA DisplayHDR 500 et prend en charge 100 % de l’espace DCI-P3, ce qui en fait un alliĂ© de choix pour les crĂ©atifs qui bossent sur des contenus visuels. C’est aussi le combo parfait pour mater des sĂ©ries ou du cinĂ© en vadrouille, sans tirer un trait sur la qualitĂ© visuelle. Et avec le Dolby Atmos dans les oreilles, ce n’est pas juste l’image qui claque, le son aussi tape juste, profond, immersif, chirurgical.

Un laptop dans l’ère de l’IA

Sous le capot, on retrouve un Ryzen AI 7 8840HS, un processeur nouvelle gĂ©nĂ©ration signĂ© AMD. Il ne s’agit pas simplement d’un CPU musclĂ©, mais d’une puce dotĂ©e d’un moteur IA dĂ©diĂ© (NPU), capable d’accĂ©lĂ©rer les tâches intelligentes en local : flou d’arrière-plan dynamique en visio, reconnaissance faciale rapide, ajustement automatique de la consommation Ă©nergĂ©tique et plein d’autres.

Couplé à 32 Go de RAM LPDDR5X soudée (à 7500 MHz), le Yoga Slim 7 encaisse sans sourciller le multitâche, le traitement d’image, ou le dev sous environnement lourd. C’est un laptop pensé pour les power users, mais sans l’effet enclume dans le sac. Le SSD de 512 Go en PCIe 4.0 garantit des chargements rapides, aussi bien pour les applis que pour le système.

Côté connectique, Lenovo joue la carte de l’essentiel bien pensé : 2 ports USB-C 4.0, 1 USB 3.2 Gen 1, un HDMI 2.1, et un jack 3.5 mm. De quoi brancher l’essentiel, sans devoir sortir une station d’accueil à chaque déplacement.

