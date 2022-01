MG ZS EV en location longue durée à 99 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

MG n’a pas manqué son retour en Europe avec une gamme de modèles 100 % électriques et hybrides rechargeables convaincante et dans l’air du temps. Parmi ces modèles, il y a le MG ZS EV, un SUV urbain 100 % électrique qui vient tout juste d’être restylé et qui s’affiche à partir de 99 €/mois. Voyons ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de cette offre de location.

Vous êtes à la recherche d’une voiture électrique neuve ? Vous anticipez certainement les futures normes environnementales, de plus en plus contraignantes pour les voitures thermiques et qui, à terme, entraîneront la disparition pure et simple des moteurs à combustion. Les voitures électriques ont aujourd’hui le vent en poupe et leurs ventes ne cessent de progresser. L’année dernière, en France, plus de 160 000 voitures électriques ont été immatriculées, soit une progression de 46 % par rapport à l’année 2020.

L’achat d’une voiture neuve, c’est aussi faire un choix concernant le financement. Et votre conseiller commercial favori vous a sûrement déjà fait l’éloge des financements qu’il propose, et notamment la location avec option d’achat ou la location longue durée. Pour différencier les deux, c’est simple, vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence entre ces deux offres de location arrive à la fin du contrat, au bout de 2, 3, 4 ou 5 ans. Avec la LOA (location avec option d’achat), vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat. En d’autres termes, vous restituez la voiture.

Ces financements permettent d’afficher certains modèles à des tarifs mensualisés qui sont psychologiquement plus accessibles. En regardant de plus près ces offres, plusieurs conditions sont à respecter. De quoi parfois repartir bredouille quand le loyer affiché et placardé sur Internet et sur tous les canaux de communication passe du simple au double si on ne remplit pas toutes les conditions.

C’est pourquoi, au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez du véhicule.

Après avoir décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois, et celle du Kia EV6 à partir de 297 €/mois, nous allons descendre de 200 €/mois avec une offre particulièrement intéressante : le MG ZS EV à partir de 99 €/mois. Et pour tout savoir sur ce SUV 100 % électrique, nous vous invitons tout d’abord à lire notre essai complet du modèle, qui vient tout juste de passer par la case restylage avec quelques mises à jour intéressantes.

Quel est le modèle de MG ZS EV proposé au tarif de 99 €/mois ?

En découvrant le site français de la marque britannique (passée sous pavillon chinois il y a une quinzaine d’années), nous tombons d’emblée sur cette offre. En s’y intéressant d’un peu plus près, et en parcourant les petites lignes des conditions générales, on remarque que le véhicule présenté en photo n’est pas totalement celui concerné par l’offre. Un grand classique chez les constructeurs. On met en photo un modèle haut de gamme avec la tarification « à partir de » du modèle d’entrée de gamme.

Le MG ZS EV qui est affiché en photo est une version « Luxury » dotée du pack batterie de 51 kWh (version « Autonomie Standard »). La gamme du ZS EV est relativement simple, avec deux finitions « Comfort » et « Luxury » et deux niveaux de batterie. Là, il n’y a pas vraiment tromperie, puisque le modèle en photo est simplement la finition du dessus et il n’y a pas de grande différence entre les deux versions.

Nous y reviendrons plus bas. Le MG ZS EV présenté en photo avec l’offre coûte en réalité 149 €/mois. Il intègre aussi l’option peinture métallisée, chose que l’offre qui nous intéresse n’inclut pas. En d’autres termes, pour l’offre, ce sera un ZS EV blanc et rien d’autre, sous peine de sortir des 99 €/mois.

Mais alors, qu’avons-nous pour 99 €/mois ? Une voiture bien équipée, même s’il s’agit du modèle d’entrée de gamme, puisque la dotation de série est particulièrement généreuse. Il s’agit d’un MG ZS EV en finition « Comfort » avec la batterie de 51 kWh permettant une autonomie de 320 kilomètres sous le cycle WLTP.

Cette version est pourvue d’un moteur électrique de 177 chevaux et 280 Nm de couple. Au niveau des équipements, la version « Comfort » intègre d’emblée la climatisation automatique, la conduite semi-autonome en cas d’embouteillage, ou encore l’écran tactile de 10,1 pouces et les optiques à LED.

En revanche, si vous souhaitez ajouter une ou deux options, vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent. Mais les options ne sont pas nombreuses chez MG. Si vous souhaitez disposer de plus d’équipements, comme un toit ouvrant par exemple, il faudra passer sur le niveau du dessus.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du MG ZS EV ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 24 mois et 20 000 kilomètres maximum. Comme le mentionne explicitement l’annonce, un apport de 10 500 euros est obligatoire pour profiter des 99 €/mois. À cet apport, il faudra déduire le bonus écologique maximal de 6000 euros éligible jusqu’au 30 juin 2022. Cette offre est soumise à la prime à la conversion de 2500 euros. Une fois toutes ces aides cumulées, l’apport tombe à 2000 euros. Pour faire tomber les mensualités sous la barre des 100 €/mois, la marque applique une remise commerciale de 1500 euros sur le véhicule.

Avec votre LLD, MG intègre évidemment l’entretien et la garantie du véhicule. L’offre est valable jusqu’au 31 mars 2022, mais elle devrait être reconduite jusqu’à ce que le bonus écologique maximal diminue à 5000 euros dès le 1er juillet 2022.

Combien vous coûtera l’offre LLD du MG ZS EV ?

Un rapide calcul permet de nous rendre compte que l’offre est intéressante, surtout compte tenu du rapport prix/équipements. Sur deux ans de location, avec apport, votre MG ZS EV vous coûtera 4277 euros avec l’entretien et la garantie. MG affiche son ZS EV à partir de 24 990 euros sur son site, bonus écologique de 6000 euros déduit. Avec la remise de 1500 euros qui semble déjà acquise, vous tombez donc à 23 490 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur deux ans, 18,2 % du prix de votre voiture. C’est très peu par rapport à d’autres offres (généralement cela tourne autour de 30 ou 40 %), ce qui signifie que la valeur résiduelle est plutôt élevée. Pour rappel, la valeur résiduelle correspond à la valeur d’un bien à l’expiration de sa durée d’utilisation ou de location.

Cette valeur est donc équivalente au coût d’acquisition diminué des amortissements opérés durant la période d’utilité du bien. Néanmoins, l’offre est seulement sur deux ans, la valeur résiduelle est donc beaucoup plus élevée par rapport à celle sur des véhicules loués trois, quatre ou cinq ans.

Ici, vous n’aurez pas à vous embêter avec la revente puisque la voiture sera à restituer au bout des 24 mois. Attention toutefois aux frais de remise en état, toujours chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher qu’en concession.

Quels sont les avantages de l’offre LLD du MG ZS EV ?

Le rapport qualité/prix est l’avantage principal de cette offre, avec une voiture très bien équipée comme nous l’avions souligné lors de notre essai. Avec 177 chevaux sous le capot, c’est amplement suffisant pour mouvoir ce « petit » SUV de 4,31 mètres de long, aussi bien à l’aise en milieu urbain que sur le réseau secondaire.

Avec son dernier restylage, le MG ZS EV fait un sacré bon en avant concernant la qualité de fabrication et ses prestations routières, avec une voiture beaucoup mieux tenue, mieux finie et dotée de technologies plutôt convaincantes pour le segment.

Le prix défie pratiquement toute concurrence. Hormis chez Dacia avec la Spring (qui ne bénéficie pas du même niveau de qualité, ni de la même puissance, ni de la même autonomie), rares sont les constructeurs à afficher un tarif aussi avantageux. La plupart du temps, il faut compter pratiquement plus du double pour une LLD d’un modèle de ce segment, mais là encore, rares sont les constructeurs à proposer des offres sur seulement deux ans.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD du MG ZS EV ?

Il n’y a pas beaucoup d’inconvénients à cette offre, hormis la reprise d’un ancien véhicule pour bénéficier de la prime à la conversion. Pour le bonus écologique de 6000 euros, tout le monde peut en bénéficier puisqu’il est conditionné au prix de la voiture, en l’occurrence celle-ci doit être affichée à moins de 45 000 euros pour bénéficier de l’aide maximale.

Comme énoncé plus haut, et cela vaut pour tous les véhicules loués en LOA ou en LLD, les frais de restitution peuvent être élevés. Ils sont établis à la suite du passage d’un expert automobile qui met en lumière les éléments à remettre en état sur le véhicule. Avant de restituer votre véhicule, n’hésitez pas à passer par le professionnel de votre choix pour profiter de tarifs plus avantageux.

En dehors de la condition de reprise d’un ancien véhicule, le kilométrage prescrit en deux ans est assez faible. 20 000 kilomètres sur la durée de location, cela donne 10 000 kilomètres par an, soit environ 830 kilomètres par mois et environ 27 kilomètres par jour. Cela pourra convenir à la majorité des clients qui utiliseront la voiture pour se rendre au travail, mais cela ne laisse pas beaucoup de marge pour les à-côtés.

