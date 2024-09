Volkswagen ID.3 neuve ou d’occasion : 10 euros par mois de différence, laquelle choisir ?

Volkswagen veut écouler ses stocks de voitures d’occasion et propose l’ID.3 à partir de 189 euros par mois en location longue durée. Mais est-ce que ce financement est vraiment intéressant, sachant qu’une ID.3 neuve débute à partir de 199 euros par mois ? On décrypte les deux offres.

Volkswagen ID.3 avant restylage // Source Marius Hanin pour Frandroid

Si vous êtes à la recherche d’une voiture électrique neuve en location, vous avez sans doute remarqué que depuis le début de l’année, les mensualités ont sacrément augmenté, et nous vous avons d’ailleurs expliqué le pourquoi du comment dans un dossier dédié.

Puis il y a aussi un autre phénomène qui se passe actuellement en concession : ce sont les retours de locations. En effet, pour certains modèles électriques sortis il y a déjà trois ou quatre ans, c’est déjà l’heure de revenir en concession. De ce fait, Volkswagen a vu une ribambelle d’ID.3 de première génération revenir dans son parc. Ces voitures, proposées à des tarifs plutôt attractifs pour « lancer la machine » au lancement (surtout grâce aux généreuses subventions étatiques de l’époque, en l’occurrence 7 000 euros), avaient évidemment des valeurs résiduelles élevées.

Volkswagen ID.3 avant restylage // Source Marius Hanin pour Frandroid

Mais à l’époque, on se disait tous que tout le monde voudrait des voitures électriques d’occasion dans trois ou quatre ans, notamment à cause de la pression du législateur pour changer d’énergie ou encore les prix des voitures neuves encore élevés. Sauf que ce n’est pas forcément le cas. En fait, les voitures électriques d’occasion sont encore trop chères. De ce fait, les captives (les établissements qui gèrent les financements de vos voitures), repartent sur un deuxième cycle de location pour certains modèles dont les prix sont encore élevés.

C’est pour cette raison, et aussi pour vider ses stocks de voitures d’occasion, que Volkswagen lance une opération dégraissage avec des ID.3 d’occasion proposée à partir de 189 euros par mois, communiqué de presse à la clef. Sauf que, en regardant le site de la marque, on peut aussi avoir une ID.3 neuve pour 10 euros de plus par mois. D’un coup, ça paraît moins avantageux, mais nous allons voir qu’il y a quelques subtilités.

La Volkswagen ID.3 d’occasion proposée à 189 euros par mois

En 2024, c’est donc le retour des leasings des premières ID.3. Autant vous le dire d’emblée, ce n’étaient pas les modèles les mieux finis et les plus au point au lancement, avec pas mal de bugs logiciels, majoritairement corrigés (non sans mal) par la suite. Ces voitures ont donc trois ans et ont environ 30 000 km. Certaines peuvent avoir plus, en fonction du contrat de leasing signé par le précédent locataire.

Il s’agit de versions ID.3 First Plus 58 kWh, « généreusement équipées » d’après la marque, et reconditionnées à l’état neuf. Le modèle embarque un moteur électrique de 204 ch et la batterie peut, sur le papier, permettre de bénéficier de 410 km selon le cycle européen WLTP. Toutefois, après trois ans d’utilisation, la batterie aura été sans doute un peu « dégradée » avec une légère perte de capacité.

Malheureusement, à moins de faire un check-up de la batterie pour vérifier son état, la seule solution sera de l’essayer, mais généralement les essais avant achat ne sont pas assez longs pour se faire une idée précise de l’état général d’une voiture. En revanche, après trois ans, il y a quand même peu de chance que la batterie soit sérieusement dégradée, comme le prouvent les nombreuses études sur le sujet.

Volkswagen ID.3 avant restylage // Source Marius Hanin pour Frandroid

Concernant la finition, Volkswagen précise donc qu’il s’agit d’un modèle First Plus. Ces véhicules font partie des versions de lancement et étaient plutôt bien équipés avec, notamment les projecteurs LED à l’avant comme à l’arrière, des jantes alliage 18 pouces, la climatisation automatique, le freinage d’urgence Front Assist et freinage d’urgence d’intersection Turn Assist, les capteurs de pluie et de luminosité, la commutation automatique des feux de route, l’aide au stationnement avant et arrière, le régulateur adaptatif et prédictif, les compteurs numériques Digital Cockpit, l’écran tactile central « Discover Pro » de 10 pouces, la commande vocale et les sièges chauffants…

Pas mal, d’autant plus qu’il ne s’agit que de la finition First. La First Plus concernée par l’offre ajoute en prime ces options :

Caméra de recul,

Jantes de 19 pouces,

Feux matriciels à l’avant,

Clignotants à défilement à l’arrière,

Accès mains libres

Éclairage d’ambiance.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Volkswagen ID.3 d’occasion à 189 euros par mois ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 24 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 20 000 km au total. Volkswagen indique que l’offre à 189 euros par mois est soumise à un premier loyer de 3 000 euros.

Par rapport aux modèles neufs, n’escomptez pas de bonus écologique : ce sont les premiers clients qui en ont bénéficié. Pour rappel, à son lancement en 2021, l’ID.3 Pro First Plus débutait à 44 990 euros, soit 37 990 euros avec le bonus de 7 000 euros à l’époque. L’offre LLD de l’époque était sur 37 mois avec des mensualités à 359 euros par mois.

Combien vous coûtera la LLD de la Volkswagen ID.3 d’occasion à 189 euros par mois ?

Sur les deux ans de location, la Volkswagen ID.3 d’occasion vous coûtera 7 536 euros. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un modèle d’occasion, les prix des véhicules peuvent varier d’un modèle à l’autre, en fonction des options et du kilométrage. Après quelques recherches, nous avons pu constater que le prix de vente en occasion pour un modèle First Plus de 2021 avec environ 30 000 km s’établissait à environ 23 850 euros, soit à peu près la cote Argus du modèle.

L’intérieur de la Volkswagen ID.3 avant restylage // Source Marius Hanin pour Frandroid

En partant de ce tarif, vous paierez sur les trois ans de la location 31,6 % du prix de votre voiture. C’est globalement plus que la décote sur deux ans pour ce type de voiture d’occasion, car le plus gros de la décote s’articule autour des trois premières années.

Précisons que l’entretien Volkswagen et le véhicule de remplacement sont compris au sein de cette LLD. La batterie est garantie huit ans, et les véhicules vendus sous le label Volkswagen Occasions Garanties bénéficient d’une garantie de 12 à 60 mois. À l’issue des 24 mois du contrat, le véhicule est obligatoirement repris par la captive de financement Volkswagen Financial Services.

Est-ce vraiment avantageux par rapport à une ID.3 neuve à 199 euros par mois ?

En dépit d’un temps de possession et d’un kilométrage trop faible pour un usage polyvalent, cette offre à 189 euros par mois pour une compacte électrique est plutôt cohérente à première vue. Surtout, les clients pourront profiter des quelques largesses prises par Volkswagen au lancement, avec des valeurs résiduelles sans doute un peu trop haute, et le ralentissement des ventes de voitures électriques aujourd’hui qui oblige le constructeur à pratiquer des prix plus attractifs.

Mais comme énoncé plus haut, il peut y avoir une autre alternative, avec notamment une ID.3 de 2024 neuve (la version restylée, donc) pour seulement 10 euros de plus par mois. Elle profitera également d’un meilleur niveau de finition et d’une partie logicielle plus aboutie. N’hésitez pas à consulter notre essai pour en savoir plus.

La Volkswagen ID.3 restylée // Source : Volkswagen

La gamme ID.3 a été largement remaniée depuis 2021 et son lancement. Le modèle neuf à 199 euros par mois concerne une ID.3 Pro Life Max, c’est-à-dire avec à peu près le même niveau d’équipements que la First Plus de 2021. Il y a notamment, de série, la caméra de recul, les jantes de 18 pouces, les optiques Matrix LED, l’écran de 12,9 pouces ou encore les sièges chauffants.

Techniquement, nous retrouvons la même batterie de 59 kWh (+1 kWh par rapport à « l’ancienne ») avec une autonomie WLTP de 432 km et une puissance de charge en DC à 165 kW (contre 100 kW pour le modèle d’occasion à 189 euros par mois). Le moteur développe toujours 204 ch.

De ce fait, on peut se demander pourquoi ne pas dépenser 10 euros de plus par mois pour un modèle neuf et quasiment similaire ? Financièrement, ce n’est bien évidemment pas la même salade. L’apport est de 10 500 euros, ramené à 5 000 euros une fois le bonus de 4 000 euros et les 1 500 euros de la prime à la conversion déduits. Prime à la conversion où il faudra être éligible, rappelons-le, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde.

L’intérieur de la Volkswagen ID.3 restylée // Source : Volkswagen

Pour rappel, afin de pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, il faut mettre au rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule en question doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences. Le véhicule doit aussi être à votre nom sur la carte grise.

À notre avis, il n’y a pas forcément assez d’écart entre le modèle d’occasion et le modèle neuf. Même s’il faudra mettre 2 000 euros de plus en apport et 10 euros de plus par mois (Volkswagen offre aussi deux loyers sur les 37 sur son offre à 199 euros par mois), vous aurez un modèle neuf avec le système d’infodivertissement et la partie logicielle finalisée, tout en ayant les avantages de la version restylée (meilleures finitions, quelques détails ergonomiques corrigés…). Sans compter que l’ID.3 neuve est en LLD sur 37 mois et 30 000 km, ce qui offre un peu plus de perspectives que sur les deux ans du modèle d’occasion.