Renault Scénic E-Tech : pourquoi préférer le SUV électrique français à la Model Y ?

L'année 2024 est celle de toutes les promesses pour le constructeur Renault qui renouvelle son offre de voitures électriques. À peine sortie, nous avons pu essayer la Scénic E-Tech et nous sommes convaincus ; à tel point qu'il s'agit pour nous de la meilleure voiture électrique de 2024 ! On vous explique tout.

Renault Scénic E-Tech La meilleure voiture électrique de 2024

La dénomination Scénic chez Renault n’est pourtant pas le plus attrayant lorsque l’on regarde son historique. Pendant longtemps, la gamme se composait de monospaces destinés à la famille sans que ces derniers soient les plus innovants. À défaut, les Scénic étaient des voitures capables de durer dans le temps. Avec la Renault Scénic E-Tech, le constructeur au losange introduit bon nombre de nouveautés, dont le travail de Gilles Vidal, ancien designer chez Peugeot. Nous avons eu l’opportunité de faire un essai de cette Renault Scénic E-Tech et nous avons été conquis, puisque nous lui avons attribué la note de 9/10. D’après la rédaction, il s’agit de la meilleure voiture électrique de 2024… voici pourquoi.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver cette voiture électrique au sein de plusieurs guides d’achats sur Frandroid :

Pourquoi nous vous recommandons la Renault Scénic E-Tech ?

Pour son habitabilité

Comme évoqué plus haut, la gamme Scénic chez Renault met l’emphase sur le confort puisqu’il s’agit de voitures destinées à la famille. La version électrique ne fait pas exception avec d’abord une position de conduite agréable. Surtout, pour les passagers, l’installation est confortable avec suffisamment de place pour les jambes et les épaules. On regrette cependant qu’il n’y ait pas de place prévue en dessous des sièges pour y glisser vos pieds. La présence d’un accoudoir central permet d’accroître le confort des passagers, notamment pour regarder un film. En ce qui concerne la capacité du coffre, celle-ci est mesurée entre 545 et 1670 litres. Petite cerise sur le gâteau, la Scénic E-Tech dispose d’un toit panoramique Solarbay, idéal pour profiter de la route des vacances ou du ciel étoilé.

Pour son confort de conduite

La Scénic E-Tech offre des prestations de conduite très agréables. Sur la route, la motorisation de départ à 170 ch avec un couple de 280 Nm fait des merveilles. Malgré son aspect SUV, la voiture électrique Renault se révèle très maniable avec un rayon de braquage annoncé à 10,9 mètres. Du côté de la puissance déployée, ne vous attendez par contre pas à être ébouriffés : le 0 à 100 est effectué en 8,6 secondes. Pendant notre essai, nous avons été séduits par la prise des virages qui se fait tout en souplesse, sans avoir besoin de donner des coups de volants. Cela va de pair avec un confort de tous les instants puisque la voiture se fait silencieuse avec une assise très agréable, pratique pour les longs moments de conduite.

Pour sa consommation

Le point névralgique des voitures électriques se situe au niveau de leur batterie. En l’occurrence, dès la version d’entrée de gamme, la Scénic E-Tech se dote d’une batterie de 60 kWh avec une autonomie WTLP de 430 kilomètres. Avec une configuration plus musclée, la batterie de 87 kWh dispose d’une autonomie annoncée de 625 kilomètres. La puissance de charge maximale est de 150 kWh avec à la clé un 10 à 80 % annoncé jusqu’à 38 minutes selon la capacité de la batterie. Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation moyenne de 16,6 kWh / 100 km, qui est grimpée à 20,2 avec un rythme de conduite plus soutenu. Notez qu’un planificateur d’itinéraires performant est en place sur la Scénic E-Tech : ce dernier vous permet d’avoir le trajet le plus optimal notamment vis-à-vis des bornes de recharges prévues sur votre parcours.

Pour son rapport qualité/prix

En termes de prix, sachez que la Scénic E-Tech se décline en deux versions : une Autonomie Confort qui est l’entrée de gamme et une Grande Autonomie, mieux pourvue. La série débute à 39 990 euros et monte jusqu’à 46 990 euros. Bonne nouvelle, la série Scénic est éligible au bonus écologique de 4000 euros, pour vous permettre de réduire votre facture. Sur cette tranche de prix, la Scénic éclipse complètement la Peugeot e-3008 et se permet même le luxe de concurrencer la Tesla Model Y. Si la voiture électrique a certes notre préférence au sein de notre guide comparatif, le SUV électrique français n’est clairement pas à négliger.

Quels sont les points faibles de la Renault Scénic E-Tech ?

Si la voiture électrique a de sérieux atouts, elle n’est pas non plus exempte de tous reproches. Voici quelques petits points qui pourraient vous y faire réfléchir à deux fois avant d’investir dans la Scénic E-Tech.

D’emblée, on peut regretter une recharge moins rapide que la concurrence, même si les chiffres constatés sont de bonne facture, cela peut être un point très important. En outre, les premières versions de Renault Scénic E-Tech ne bénéficient pas encore du système de freinage One-Pedal, il faudra attendre la production de nouveaux modèles et d’une mise à jour. Toujours dans cette volonté d’être pointilleux, l’absence de place pour les pieds des passagers arrière sous les sièges avant peut être un point négatif si vous dépassez le mètre 80.

À qui recommander la Renault Scénic E-Tech ?

Pour ceux à la recherche d’une voiture électrique familiale

Pour ceux qui cherchent une alternative à la Tesla Model Y

Pour ceux qui privilégient le confort aux performances



au meilleur prix ? Où acheter La Renault Scénic E-Tech au meilleur prix ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.