Toujours plus de bornes rapides sur autoroute : 35 nouvelles stations arrivent

Le groupe APRR a annoncé hier avoir obtenu un accord de déploiement de 35 nouvelles stations à l'issue d'un appel d'offres, qui leur permettra d'équiper l'intégralité de ses aires de service en bornes de recharge avant la fin de l'année 2022.

Après l’annonce de la SANEF il y a quelques jours, c’est au tour d’APRR et AREA d’annoncer de nouvelles implantations de stations de recharge pour véhicules électriques sur les autoroutes françaises. Pas moins de 35 stations supplémentaires vont être déployées par différents acteurs de la mobilité électrique d’ici la fin de l’année 2022.

Une offre de recharge qui s’étoffe

Les quelque 2 300 kilomètres d’autoroutes exploitées par APRR et AREA vont accueillir de nombreuses nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques, grâce à différents acteurs du marché. Totalenergies, Engie, Fastned et Demeter viendront implanter leurs équipements sur les autoroutes du quart sud-est de la France, avec en moyenne une ouverture de station toutes les deux semaines jusqu’à la fin de l’année.

L’objectif annoncé est le suivant : avoir l’intégralité des aires de services APRR et AREA équipées en charge rapide avant l’année 2023 , ce qui semble en passe d’être respecté, si l’on en croit le dernier communiqué de presse du groupe.

La charge rapide sur autoroute est devenue un enjeu prioritaire de la mobilité électrique, auquel il est judicieux de s’attaquer dès aujourd’hui, alors que les ventes de véhicules branchés représentent plus de 15 % des ventes de voitures en France en ce début d’année 2022.

Les nouvelles stations qui vont être déployées seront au niveau de ce qu’il se fait de mieux pour le client, a annoncé APRR, avec un auvent protégeant de la pluie les véhicules en charge, et des panneaux photovoltaïques sur certaines stations. Les implantations seront pensées pour pouvoir être agrandies dans un futur proche, et permettront chaque fois que possible la recharge des véhicules ayant une remorque ou une caravane.

Enfin, APRR précise que tous les types de connecteurs seront proposés sur les bornes : CCS Combo, CHAdeMO et Type 2, pour satisfaire tous les besoins de recharge. Avec une puissance maximale délivrée de 350 kW par borne de recharge pour les stations les plus puissantes, ce sont près de 300 kilomètres d’autonomie qui pourront être récupérés en 15 minutes, ce qui correspond à un temps de pause classique sur autoroute après deux heures de conduite.

