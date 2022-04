72 aires d’autoroute en France vont proposer la charge rapide avant la fin de l’année

Le problème de la recharge rapide des véhicules électriques en grands trajets n'en sera peut-être plus un d'ici la fin de l'année en France, avec l'arrivée de 72 nouveaux points de charge répartis sur les autoroutes de l'Hexagone, annonce Sanef.

Sanef, qui exploite près de 2 000 kilomètres d’autoroutes en France, vient d’annoncer un partenariat avec Totalenergies, Fastned et Engie pour équiper 72 aires de services de bornes de recharge rapide, et ce avant la fin de l’année 2022.

Une annonce importante pour l’éléctro-mobilité

Le problème des grands trajets en voiture électrique est toujours d’actualité alors que le premier tiers de l’année 2022 se termine. En effet, si de nombreux véhicules proposent plus de 400 kilomètres d’autonomie WLTP, lorsque des trajets dépassent ce dont la voiture est capable de parcourir, il peut être inquiétant de voir que l’on ne peut pas aisément trouver un point de charge rapide, fiable, et à proximité directe des autoroutes.

L’ouverture partielle du réseau de Superchargeurs Tesla est une excellente nouvelle, mais les emplacements sont rarement sur l’autoroute, et obligent de nombreux conducteurs à effectuer un détour de quelques kilomètres sur leur trajet. Le géant Ionity a quant à lui décidé de s’implanter sur autoroute dès le début de sa campagne française, principalement sur des aires de service exploitées par Shell.

L’annonce de la Sanef est ainsi uen belle initiative pour les quelques 72 aires de services qui ont été sélectionnées et où seront implantées des bornes de recharge rapide (jusqu’à 300 kW) de trois opérateurs différents. Totalenergies installera des bornes de 175 kW, Fastned va ouvrir 18 stations comportant entre 4 et 18 bornes 300 kW réparties sur les régions Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France et Normandie, et Engie Solutions déploiera 84 bornes de recharge ultra rapide également.

En moyenne, on trouvera 7 points de charge par aire de service exploitée par la Sanef et différents moyens de paiement seront proposés, notamment le paiement à l’acte directement par carte bancaire, ce qui évitera de télécharger une application mobile ou de se munir d’une carte d’un opérateur de recharge.

Cette facilité de paiement était parmi les nouveautés les plus demandées par les conducteurs de véhicules électriques et devrait donc être reçue positivement par la majorité des électro-mobilistes.

