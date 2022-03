Les meilleures ventes de voitures électriques montrent à quel point le Model Y de Tesla est important

En Europe, les voitures 100 % électriques se vendent très bien malgré la crise. Et c'est Tesla qui prend les deux premières places... avec le SUV Model Y qui fait une entrée fracassante.

Le cabinet JATO Dynamics a livré son classement des voitures électriques vendues en février 2022. Dans la catégorie des voitures 100 % électriques, Tesla positionne deux modèles : la berline Model 3 en première position et le SUV Model Y en seconde position.

Toutes catégories confondues, il y a eu 794 576 immatriculations en Europe, soit une baisse de 5,4 % par rapport à 2021 et même de 25 % par rapport à 2020. Malgré les mauvais chiffres du marché, les voitures 100 % électriques se sont très bien vendues.

En février 2022, les véhicules électriques (BEV) représentaient 56 % de toute la demande de véhicules à faibles émissions (BEV, PHEV et hydrogène). Les volumes de ventes ont augmenté de 77 % par rapport à février 2021 pour un total de 87 400 unités. En comparaison, les hybrides rechargeables que l’on nomme également Plug-in Hybrid (PHEV) n’ont augmenté que de 6 % à 67 400 unités.

Il n’y a rien de surprenant que la Model 3 prenne la première position dans ce classement, c’était déjà la voiture 100 % électriques la plus vendue en 2021 en France avec des records en Europe.

En réalité, ce que l’on attendait est arrivé, le SUV Model Y prend la seconde place du classement. C’est un véhicule qui reste plus onéreux que le Model Y. En France, par exemple, le premier prix de la Model 3 Propulsion est de 49 990 euros (hors bonus écologique) après la récente augmentation, le Model Y Grande Autonomie débute à 62 990 euros.

La Model Y, la voiture la plus importante pour Tesla

Ce n’est pas pour rien que le Model Y est la première voiture qui sort de la Gigafactory berlinoise et celle qui affiche les délais de livraison les plus courts dans le configurateur Tesla, c’est également la voiture la plus importante pour Tesla. C’est Elon Musk qui l’a annoncé lors de la présentation du Model Y en 2019.

« La demande pour le Model Y sera peut-être 50 % supérieure à celle de la Model 3 – pourrait même être le double » Elon Musk lors d’un échange avec les actionnaires en 2019, suite à la présentation du Model Y

Il suffit de regarder les chiffres de ventes, toutes motorisations confondues, par catégorie pour comprendre l’importance du SUV. Parmi les immatriculations de voitures en février 2022, il s’est vendu 51 % de SUV. Le SUV a remplacé la berline (Small) et la citadine (Sedan) auprès de nombreux consommateurs. Pourquoi ? Car le SUV offre plus d’espace, de praticité et de polyvalence.

C’est également un véhicule qui permet à Tesla de dégager de meilleures marges, qui restent nécessaires pour développer le pick-up Cybertruck et repenser les anciens modèles comme la Roadster. Sans oublier, les nouveaux Model S et Model X qui n’ont pas encore été commercialisés en Europe.

Il semble désormais logique, surtout après l’augmentation de prix de la Model 3 et l’allongement des délais de livraison, que le SUV Model Y se retrouve en première place des voitures Tesla les plus vendues au fil des mois de 2022. Nous aurons l’occasion de commenter les chiffres de ventes du mois de mars 2022 d’ici quelques jours.

