Cette nouvelle voiture électrique chinoise est un condensé de technologies

À l'occasion du Salon de Guangzhou, le constructeur chinois Baidu vient de présenter la Jidu Robo-02, une berline haut de gamme développant pas moins de 544 ch et dotée de technologies de pointe.

Comme nous avons pu le constater lors du dernier Mondial de Paris, les constructeurs chinois sont aujourd’hui les plus actifs au sein de l’industrie de la voiture électrique.

Alors quand il s’agit d’un salon local, en l’occurrence celui de Guangzhou, les marques chinoises sont présentes en nombre et dévoilent de nombreuses nouveautés. L’une des plus intéressantes est à mettre au profit de Baidu.

La berline ultra technologique

Cette entreprise spécialisée dans les moteurs de recherche et l’intelligence artificielle commence à se faire connaître auprès du grand public au sein de l’industrie automobile, notamment depuis sa collaboration avec le groupe Geely. En septembre dernier, Baidu a présenté son premier taxi autonome, devançant alors Tesla. En octobre, le constructeur a même été encore plus loin en présentant sa première voiture, la Jidu Robo-01, un SUV à mi-chemin entre une Tesla Model X et Model Y.

Baidu présente au Salon de Guangzhou son deuxième modèle, à savoir la Jidu Robo-02, une grande berline cette fois-ci située entre la Tesla Model 3 et la Model S. Comme vous pouvez le constater sur les quelques photos présentées par la marque, il s’agit ni plus ni moins d’un Robo-01, mais en version berline.

La voiture repose sur la plateforme SEA de Geely, le groupe – qui possède notamment Volvo, Smart et Zeekr – apporte son expertise en matière d’automobile et fournit la plateforme. Baidu se charge de la partie logicielle et conduite autonome, alors qu’elle développe depuis quelques années le système Apollo qui atteint aujourd’hui le niveau 4. Équipée de 31 capteurs, dont 2 LiDAR, la berline peut atteindre le niveau 3, le seul autorisé en Europe actuellement.

Comme le SUV Jidu Robo-01, la Robo-02 devrait également être dotée d’une puce Nvidia Orin X d’une puissance de 538 TOPS. Pour rappel, il s’agit d’une unité de mesure signifiant « tera operations per second », soit « billions d’opérations en une seconde ».

Baidu n’a pas fourni de photos de l’intérieur, mais il devrait être similaire à celui du SUV. Nous retrouvons alors une immense dalle 6K de 35,6 pouces, complétée par un écran de 7 pouces pour les occupants à l’arrière. Les portes sont dépourvues de poignées et sont motorisées, chacune étant dotée d’un radar permettant d’éviter qu’elle ne percute une autre voiture en stationnement par exemple.

Plus de 600 km d’autonomie ?

En ce qui concerne la partie technique, il faudra attendre les informations du constructeur, même si elles seront très proches de celles du SUV. Ainsi, la Robo-02 sera sans doute équipée d’une batterie fournie par CATL d’une capacité de 100 kW. La berline devrait pouvoir effectuer environ 600 km avec une seule charge selon le cycle chinois CLTC, plus optimiste que notre WLTP européen.

En ce qui concerne le moteur, elle devrait reprendre les deux blocs électriques synchrones à aimants permanents développant une puissance totale de 544 ch, garantissant ainsi un 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes.

Pour le moment, nous ne savons pas encore si Baidu a des ambitions internationales avec ses deux modèles et s’ils arriveront un jour en Europe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.