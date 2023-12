Voici l’autonomie XXL de la voiture électrique de Xiaomi : elle fait aussi bien que la meilleure des Tesla

Dévoilée il ya quelques jours seulement, la nouvelle voiture électrique Xiaomi SU7 nous donne désormais quelques informations sur sa fiche technique. Et cette dernière est très intéressante, alors que la berline électrique affichera une autonomie allant jusqu'à 800 kilomètres. De quoi faire aussi bien que Tesla avec sa Model S !

On entend de plus en plus parler des constructeurs chinois, qui envahissent massivement l’Europe, au grand dam de Bruxelles. C’est le cas de MG, Nio ou encore BYD, mais d’autres entreprises veulent aussi leur part du gâteau. En effet, les géants de la tech s’intéressent également de plus en plus à la voiture électrique.

Une autonomie généreuse

Parmi eux, citons notamment Huawei, qui collabore avec Changhan et CATL pour les marques Avatr et Deepal ou encore Sony. Mais la firme chinoise Xiaomi souhaite également s’offrir une belle place, non pas en s’associant avec d’autres marques mais en créant ses propres voitures. Et si la première s’est beaucoup fait attendre, voilà qu’elle se prépare tout doucement à arriver sur le marché, avec une production annoncée pour l’an prochain.

Il y a quelques semaines, nous avions déjà pu découvrir les premières images de la berline électrique, qui prend le nom de Xiaomi SU7. Une nouvelle création qui devrait notamment rivaliser avec la Tesla Model S, puisqu’elle affiche une longueur de 5,0 mètres pour 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut. Si l’on sait que son empattement mesure trois mètres, ce qui devrait se traduire par une habitabilité au top, aucune image de l’intérieur n’a été montrée pour le moment.

En revanche, on en sait un peu plus sur sa fiche technique, comme le révèle le site chinois CNEVPost. Ce dernier rappelle que plusieurs versions seront proposées pour cette rivale de la Nio ET7, à savoir SU7, SU7 Pro, and SU7 Max. Une série spéciale Founder’s Edition serait également au programme, mais cela n’a pas encore été confirmé par le constructeur pour le moment.

La voiture électrique sera déclinée avec deux batteries, affichant des capacités de 73,6 et 101 kWh. Une valeur très élevée, alors que l’on sait qu’un gros accumulateur n’est pas toujours une bonne chose, bien au contraire. Cependant, cela permettra à la berline d’afficher une autonomie comprise entre 628 et 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui correspond à environ 5550 et 710 kilomètres avec l‘homologation WLTP.

À titre de comparaison, la Tesla Model S équipée d’une batterie d’envrion 100 kWh annonce une autonomie, WLTP, de 723 km.

Lancement en 2024

La batterie équipant la version de base de la nouvelle Xiaomi SU7 sera fourni par BYD. Il s’agira d’une technologie LFP (lithium – fer – phosphate), dont le coût est moins élevé que la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui sera utilisée sur les variantes Pro et Max. Cette dernière sera fournie par l’autre géant chinois CATL, qui a installé une usine en Europe depuis peu.

Et qu’en sera-t-il des performances de la berline ? Pour l’heure, on en sait encore assez peu, mais la source nous indique que la version d’entrée de gamme sera dotée d’un seul moteur, tandis que les autres auront le droit à deux, soit un sur chaque essieu. La première devrait revendiquer 220 kW, soit 299 chevaux, contre 220 et 275 kW pour la version Max soit 299 et 373 chevaux.

Pour le moment, on ne connaît pas encore toutes les caractéristiques techniques de cette nouvelle arrivante, dont le temps de charge ainsi que la puissance maximale pouvant être encaissée. S’il faudra encore attendre avant d’avoir une idée de tous les équipements proposés, on sait déjà que la berline sera dotée de la conduite autonome. Et ce grâce à la présence d’un capteur LiDAR. À noter que certaines versions seront aussi dotées d’un aileron actif comme sur la Porsche Taycan.

Les premières livraisons sont prévues dès l’an prochain, alors qu’il se murmure que la révélation officielle aura lieu le 28 décembre. Son prix sera sans doute dévoilé à ce moment-là, puisqu’il demeure encore inconnu. Enfin, deux autres modèles devraient voir le jour un peu plus tard.